Якщо ви наважилася на професійну фотосесію, це ще не означає, що вам необхідно користуватися послугами професійних візажистів чи стилістів. Макіяж для фотосесії можна зробити своїми руками. Вам знадобиться косметика, володіння елементарними навичками створення мейк-апу та кілька порад.

Окрім вдалого макіяжу, перед фотосесією слід також визначити сильні та слабкі сторони своєї зовнішності. Адже камера чітко передає те, що інколи не вдається побачити неозброєним оком у дзеркалі. The H Hub відкрив секрети, яким повинен бути макіяж для фотосесії. Варто дізнатися: Небезпечні б’юті-поради, до яких не слід прислухатися Як зробити макіяж для фотосесії Яку косметику обрати? Перед нанесенням косметики на обличчя вам варто дізнатися, що краще користуватися сухими продуктами. Вони легко змішуються та краще виглядатимуть на фотографіях. Не економте на продукції, за допомогою якої ви створюватимете мейк-ап. Неякісна косметика утворить тріщини та нерівний тон на шкірі. Також для фотосесії слід відмовитися від засобів із сонцезахисними властивостями, бо вони дають маскоподібний ефект обличчю.

Перед нанесенням косметики на обличчя вам варто дізнатися, що краще користуватися сухими продуктами. Вони легко змішуються та краще виглядатимуть на фотографіях. Не економте на продукції, за допомогою якої ви створюватимете мейк-ап. Неякісна косметика утворить тріщини та нерівний тон на шкірі. Також для фотосесії слід відмовитися від засобів із сонцезахисними властивостями, бо вони дають маскоподібний ефект обличчю. Підготовка шкіри. Цей крок не має особливих відмінностей від звичайного догляду за шкірою перед нанесенням макіяжу. Спочатку її потрібно очистити, а потім зволожити. Перш ніж розподілити по обличчі основу, скористайтеся спеціальним базовим продуктом під макіяж. Такий засіб допоможе забезпечити стійкість макіяжу та природний вигляд шкіри на знімках.

Особливості макіяжу для фотосесії / Фото Pexels Основа і порошкоподібні засоби. Переконайтеся, що ваша тональна основа ідеально підходить відтінку шкіри. На 1 тон світліший чи темніший продукт виглядатиме неприродно на шкірі. Особливо, якщо фотосесія відбуватиметься при денному світлі. Не зосереджуйтеся на меті зробити шкіру бездоганною. Нехай вона краще матиме природний ефект. Якщо захочете поєднати тональний крем та пудру, то обирайте компактну.

Переконайтеся, що ваша тональна основа ідеально підходить відтінку шкіри. На 1 тон світліший чи темніший продукт виглядатиме неприродно на шкірі. Особливо, якщо фотосесія відбуватиметься при денному світлі. Не зосереджуйтеся на меті зробити шкіру бездоганною. Нехай вона краще матиме природний ефект. Якщо захочете поєднати тональний крем та пудру, то обирайте компактну. Виділення контурів обличчя. Фотокамера має властивість розмивати нечіткі контури. Тому вам потрібно нанести косметику для контурингу під вилиці, уздовж скронь та під щелепою. Таким чином ви додасте обличчю чіткості та виразності. Обирайте продукти із матовим пігментом. Ще можна виділити хайлайтером ті ділянки на обличчі, на які насамперед падає світло.

Фотокамера має властивість розмивати нечіткі контури. Тому вам потрібно нанести косметику для контурингу під вилиці, уздовж скронь та під щелепою. Таким чином ви додасте обличчю чіткості та виразності. Обирайте продукти із матовим пігментом. Ще можна виділити хайлайтером ті ділянки на обличчі, на які насамперед падає світло. Очі. Це найважливіший етап у створенні макіяжу для фотосесії. Обов’язково використовуйте чорну підводку для очей та туш для вій (не сіру чи коричневу). Для ефектності можете прикріпити собі накладні вії. Фотосесія доречний привід для цього. У виборі тіней для повік відштовхуйтеся від кольору своїх очей. Наприклад, власницям голубих та зелених очей варто звернути увагу на теплі відтінки тіней: золотисті, коричневі, персикові. Карі очі вдало поєднувати з фіолетовими, сірими, голубими відтінками тіней. Глибокому погляду сприятиме такий лайфхак: наносіть світлий відтінок тіней на внутрішній кутик ока, трішки темніший на середню частину повіки і найтемніший на складку повіки. Вам буде цікаво: Як заощаджувати на косметиці: бюджетні варіанти, які можна не боятися придбати

Який макіяж зробити на фотосесію / Фото Unsplash Брови. Їх потрібно вищипувати за кілька днів до фотозйомки, аби уникнути на фото видимого роздратування на шкірі під бровами. Не перебільшуйте із затемненням брів. Але для русявих можна використати темніші тіні чи олівець, бо зазвичай камера найслабше передає їхній колір.

Їх потрібно вищипувати за кілька днів до фотозйомки, аби уникнути на фото видимого роздратування на шкірі під бровами. Не перебільшуйте із затемненням брів. Але для русявих можна використати темніші тіні чи олівець, бо зазвичай камера найслабше передає їхній колір. Рум’яна і губи. Професійні камери та студійні світильники, як правило, пом'якшують макіяж приблизно на 50%. Це означає, що необхідно наносити яскравіші кольори на щоки та губи, ніж ті, якими ви звикли користуватися у буденному житті. Аби зробити губи візуально більшими та пухкішими, використовуйте блиск для губ.

Професійні камери та студійні світильники, як правило, пом'якшують макіяж приблизно на 50%. Це означає, що необхідно наносити яскравіші кольори на щоки та губи, ніж ті, якими ви звикли користуватися у буденному житті. Аби зробити губи візуально більшими та пухкішими, використовуйте блиск для губ. Перевірте, як виглядає мейк-ап при денному світлі. Якщо вас все влаштовує, то зафіксуйте його спеціальним спреєм. Не забудьте взяти зі собою на зйомку найнеобхіднішу косметику, щоб підправити макіяж у будь-який момент.