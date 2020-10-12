Американська модель та засновниця б’юті-бренду Kylie Cosmetics вражає підписників в інстаграмі своїми бездоганними образами. Цього разу на день народження співачки Cardi B Кайлі обрала однотонне вбрання, макіяж та манікюр у персикових відтінках.

Макіяж Кайлі Дженнер може стати вдалим рішенням, щоб доповнити ваш образ для вечірки з особливої нагоди. Світлини, на яких детально видно персиковий мейк-ап, зірка поділилася на своїй інстаграм-сторінці.

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Макіяж на день народження

Cardi B святкувала свій 28 день народження у Лас-Вегасі. На вечірку Кайлі Дженнер прийшла в ефектній блискучій персиковій сукні із відвертим декольте. Образ знаменитості довершив бездоганний макіяж у тематичному кольорі. Знімками та відео Кайлі поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі.

Макіяж для американської моделі створював зірковий візажист Аріель Техада. Для цього він зробив ідеальний рівномірний тон шкіри, додав на щоки Кайлі ніжні персикові рум’яна, таким же відтінком тіней покрив повіки, а внутрішні куточки очей виділив світлим пігментом. Погляд Кайлі Дженнер зробили виразнішим "крилаті" чорні стрілки та довгі об’ємні вії. Макіяж губ у зірки також був зробленим із використанням персикової помади.

Навіть манікюр Кайлі відповідав кольору її стилю у цей вечір. На її довгих нігтях мигдалевидної форми красувався світло-персиковий матовий відтінок лаку для нігтів. Манікюр Кайлі – робота зіркової нейл-майстрині Дженні Буі.