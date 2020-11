Makeup – це найбільший в Україні інтернет-магазин косметики і парфумерії, який виходить за межі онлайн-формату. Нещодавно у Києві відкривала перша фізична крамниця Makeup, а згодом представники компанії повідомили про запуск власного шоу-руму в Польщі.

Директорка з маркетингу Makeup Любов Калюжна уточнила для RAU, що перший офлайн-магазин компанії можна знайти в столичногому торгово-розважальному центрі "Атмосфера". Площа приміщення склала 260 квадратних метрів, з яких понад 230 квадратних метрів – площа торгового залу.

Перший фізичний магазин Makeup

Любов Калюжна розповіла, що запуск онлайн-магазину Makeup хотів зробити вже давно. Адже таким чином їхні клієнти зможуть фізично ознайомитися з косметичними новинками, ароматами, рідкісними брендами і продуктами перед тим, як здійснити покупку. Тому підготовка до відкриття магазину в Києві тривала довго.

Директорка з маркетингу додала: "Ми втілили концепт шоу-руму – представили ті продукти і бренди, які за нашим досвідом, клієнту перед покупкою бажано побачити і продегустувати в спокійній атмосфері. У шоу-румі представлені провідні торгові марки luxury-сегмента, нішева парфумерія, цікаві та рідкісні бренди косметики з догляду за обличчям, волоссям і тілом. У перші дні ми представили більше 4000 товарів усіх основних напрямків – парфумерія, косметика з догляду за обличчям, тілом, професійні продукти для волосся, продукти для чоловіків і аксесуари. Надалі асортимент буде оновлюватися і максимально відповідати очікуванням і побажанням наших клієнтів".

Ми і раніше пропонували величезний асортимент мініатюр і семплів для дегустації, цієї осені на сайті активно розвивається проект Try it First, що дозволяє разом з новинкою парфумерії отримати спеціальний семпл для дегустації, скласти враження про аромат і прийняти рішення чи залишити його. Наш шоу-рум в першу чергу надасть клієнтам можливість познайомитися з рідкісними брендами і продуктами, які неможливо або вкрай складно знайти в інших магазинах офлайн сегменту,

– продовжує Любов Калюжна.

Тепер Makeup розвиває схожий проєкт для виходу на ринок Європейського союзу. Найближчим часом ще один фізичний магазин б’юті-продукції Makeup з’явиться у Варшаві. За словами Калюжної, представники компанії також продовжують розвивати їхні можливості як онлайн-рітейлера. Таким чином вони планують зробити Makeup одним з провідних гравців інтернет-торгівлі Європи.

Додамо, що саме Makeup, який створили у 2009 році, був першим онлайн-ресурсом, де можна було придбати косметику і парфумерію. Не минуло й 10 років, як Makeup став лідером по продажу продукції у своєму сегменті.

Але компанія розвивається й за межами України. Навесні 2020 склад акціонерів компанії поповнився інвестиційним фондом Horizon Capital. Фонд придбав близько 18% Makeup, а ця угода коштувала близько 8 мільйонів доларів.

Співвласник Makeup Сергій Волобуєв прокоментував вищеописану угоду. Він зазначив, що за допомогою Horizon Capital українська платформа для купівлі косметики й парфумерії пришвидшить темпи свого розвитку. Makeup ставить за мету – стати лідером в європейській онлайн-торгівлі косметичною продукцією. Станом на 2019 рік йому вже вдалося увійти в топ-20 світових онлайн-платформ в сфері косметичних засобів за обсягом трафіку. Тоді онлайн-рітейлер вже активно використовували в 14 країнах світу.