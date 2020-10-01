Діснеївський фільм "Фокус-покус" 1993 року, головні ролі в якому виконали Бетт Мідлер, Сара Джесіка Паркер та Кеті Наджимі, досі залишається популярним для перегляду в багатьох сім’ях у день Гелловіну. Тепер шанувальники цього свята зможуть зробити собі тематичний макіяж за допомогою косметики із колекції продуктів для макіяжу Hocus Pocus від Colourpop Cosmetics.

Лінійка косметики складається із 12 продуктів для макіяжу. Використовуючи їх, любителі Гелловіну зможуть створити моторошний мейк-ап, пише Allure.

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Коли настає осінь та приходить сезон затишних светрів, це означає, що незабаром Гелловін. У цьому році б’юті бренд Colourpop Cosmetics випустив повну колекцію декоративної косметики для макіяжу, яка присвячена Гелловіну. На її запуск представників надихнув американський комедійно-фентезійний фільм "Фокус-покус", знятий на кіностудії" Walt Disney Pictures ще у 1993.

У святковій косметичній лінійці представлені палітра тіней для повік, 3 набори накладних вій, 2 глітери, 3 гелеві олівці для повік та 3 помади для губ. Ціна на засоби для макіяжу варіюється від 9 до 22 доларів.

Уся продукція виконана у тематичних осінніх відтінках, які відповідають стилю трьох головних героїнь фільму: Вінні, Сари та Мері Сандерсон. Серед 15 кольорів є червоний, золотий та коричневий у блискучих та матових варіаціях, які були присутні в елементах одягу та макіяжу відьом із фільму.

Можливо, ви й не збираєтеся святкувати Гелловін, але він може стати ще однією причиною, аби зробити собі чарівний загадковий макіяж у магічному стилі і переглянути улюблений фільм із дитинства.