L'Oreal є найбільшою у світі французькою компанією, яка спеціалізується на виробленні косметики. Проте навіть вона планує закрити декілька магазинів, у яких продається їхня продукція, у США. Причиною стали нові умови торгівля після світової пандемії.

9 жовтня L'Oreal SA повідомили, що збираються закрити деякі свої магазини в США і скоротити робочі місця. Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

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Чому L'Oreal закривають магазини та скорочують робочі місця

Представники компанії L'Oreal закриють деякі магазини в США для того, щоб реконструювати свої люксові операції. Адже в умовах пандемії коронавірусу трапилися серйозні зміни в поведінці споживачів.

Реорганізацію планують провести у найближчі 6 місяців. Під час цього процесу американський підрозділ L'Oreal Luxe, який спеціалізується на люксових косметичних засобах, інвестуватиме кошти в окремі області росту компанії. А саме: електронна торгівля.

Згідно з даними компанії, ці зміни вплинуть на роботу щонайбільше 400 співробітників, які працюють у підрозділах L'Oreal Luxe в США. Саме цей ринок є найбільшим для L'Oreal. Незважаючи на це, деякі робітники зможуть змінити посаду та специфіку своєї діяльності. Точна кількість магазинів, які закриються, поки що невідома.

Поведінка люксових споживачів в США кардинально змінилася, і L'Oreal буде розвивати свій американський бізнес, враховуючи очікування та вподобання споживачів,

– повідомляють представники компанії.

Нагадаємо, що L`Oreal створює косметичну продукцію: декоративна косметика для макіяжу, парфуми, засоби для догляду за шкірою та волоссям. Зокрема, у власності компанії є такі бренди, як Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline і Kiehl's. Станом на сьогодні, працівників L`Oreal налічується близько 88 тисяч. Вони представляють компанію по всьому світу.