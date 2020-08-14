Тенденції у макіяжі для літа 2020 відрізнялися своєю легкістю та натуральністю. Головною ідеєю було створення макіяжу з таким ефектом, наче його і немає. Восени універсальність та природні мотиви у б’юті-індустрії залишаться актуальними. Проте неонові акценти також будуть доречними.