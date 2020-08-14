Літні тренди у макіяжі 2020, які не втратять своєї актуальності восени
Тенденції у макіяжі для літа 2020 відрізнялися своєю легкістю та натуральністю. Головною ідеєю було створення макіяжу з таким ефектом, наче його і немає. Восени універсальність та природні мотиви у б’юті-індустрії залишаться актуальними. Проте неонові акценти також будуть доречними.
Аби завжди залишатися не лише красивою, а й стильною, потрібно знати про останні модні тренди. Деякі із літніх плавно перейдуть в осінні. Наприклад, натуральний макіяж та неонові кольорові акценти, які підкреслять ваш образ та переваги вашої зовнішності, не збираються втрачати актуальність, пише Новий канал.
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Літні тренди у макіяжі 2020
Ідеальна "гола" шкіра за допомогою правильного догляду
У тренді монохром: використання одного кольору в макіяжі
Коричневі та золотисті веснянки: кого не поцілувало сонечко, можна створити самостійно
Кольорові неонові стрілки, аби підкреслити погляд та виділитись із натовпу
Неоновий відтінок на губах: коралові, вогненно-червоні, яскраво-рожеві, блакитні, фіолетові та інші
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