Стретчинг – це новий, популярний та безпечний різновид розтяжки. Окрім гнучкості тіла, у нього є ще цілий ряд позитивних наслідків для вас. Проте, аби отримати від занять стретчингом бажаний результат, потрібно виконувати його правильно та уникати ризику травм.

Якісніша та результативніша розтяжка називається стретчингом, пише Новий канал. Вона є безпечною для новачків та ефективною для фігури, якщо дотримуватися правил виконання.

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Що таке стретчинг

Термін різновиду розтяжки походить від англійського слова stretch. У перекладі на українську він означає "тягнутися", "розтягуватися". Заняття стретчингом складається із виконання повноцінного комплексу спеціальних вправ. Під час тренування у вас розтягуватимуться усі групи м’язів та сухожиль. Таким чином ви зможете зробити свою фігуру стрункою, а тіло гнучким. Особливістю стретчингу є те, що вам не потрібно фізично себе перенавантажувати.



Яким є стретчинг-тренування / Фото Unsplash

Переваги стретчингу

Відсутність навантажень на серце. Тобто тренування можуть виконувати люди будь-якого віку.

Тобто тренування можуть виконувати люди будь-якого віку. Сприяє циркуляції крові. Таким чином заняття стретчингом допомагають боротися зі зайвою вагою.

Таким чином заняття стретчингом допомагають боротися зі зайвою вагою. Зменшує біль у тілі та суглобах. Стретчингом рекомендують займатися у реабілітаційних цілях. Він мінімізує болісні відчуття після травм та допомагає позбутися крепатури.

Стретчингом рекомендують займатися у реабілітаційних цілях. Він мінімізує болісні відчуття після травм та допомагає позбутися крепатури. Робить тіло гнучким. Якщо ви вже давно намагаєтеся сісти на поперечний шпагат та прагнете мати хорошу розтяжку, то стретчинг пришвидшить бажаний результат.

Якщо ви вже давно намагаєтеся сісти на поперечний шпагат та прагнете мати хорошу розтяжку, то стретчинг пришвидшить бажаний результат. Корегує неправильну поставу. Заняття стретчингом будуть корисними для тих, хто має звичку сутулитися. Експерти обіцяють, що вже через місять після регулярних тренувань ви помітите, як вам вдається тримати спину прямо.



Чому стретчинг корисний для тіла / Фото Pexels

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Поради для стретчинг-тренування