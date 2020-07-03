Ще на початку 2010 лужною дієтою захоплювалися Дженніфер Еністон, Вікторія Бекхем та Гвінет Пелтроу. Вони видавали кулінарні книги, на які їх надихнули переваги цього способу для схуднення. Допоки інші дієти швидко набирали популярності та різко її втрачали, лужна залишається актуальною до сьогодні.

Лужну дієту люди вважають чудовим методом, аби покращити стан свого здоров’я та вигляд тіла. Проте на кожну перевагу знайдеться недолік. Спеціалісти розповіли для InStyle про особливості лужної дієти.

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Що таке лужна дієта

Авторка книги "Керівництво по здоровій лужній дієті", Лорен О'Коннор пояснює, що лужна дієта – це набір повноцінних продуктів харчування, насамперед веганська безглютенова їжа рослинного походження. У раціоні людини, яка вирішила спробувати таку дієту, повинно бути багато фруктів та овочів, які ще називають "лужноутворювальними".

Існує гіпотеза, яка стверджує, що через інші дієти в нашому організмі з’являються надлишки кислоти, які знижують рівень рН крові. Тобто кислотність крові перевищує норму. І її необхідно нейтралізувати, аби не виникло таких проблем, як остеопороз, рак, діабет чи серцево-судинні захворювання. Тому лужна дієта передбачає обмежене вживання насичених жирів, трансжирів та червоного м’яса.

Варто знати: рівень рН вимірюється за шкалою від 0 до 14. Позначка 7 є нейтральною, далі все що нижче 7 – надто кислотне, вище 7 – базове. Перевірити свій рівень кислоти у крові та чи є ви у "лужному" стані можна за допомогою pH-смужок, які реагують на сечу чи слину.



Корисна їжа за принципами лужної дієти / Фото Unsplash

Перед тим, як переходити на лужну дієту, потрібно засвоїти таку інформацію:

до харчових продуктів, які вважають кислоутворювальними, належать: яловичина, свинина, птиця, молочна продукція, продукти високої обробки, алкоголь;

харчові продукти, які слід відносити до лужноутворювальних: фрукти, овочі, горіхи та бобові;

їжа, яка на думку експертів є нейтральною: натуральні жири, крохмаль та цукор.

Суть дієти у тому, щоб їсти лише лужні та нейтральні продукти і уникати кислоутворювальних.

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Недоліки лужної дієти

Наука не підтвердила. Майя Фелллер, яка є засновницею Maya Feller Nutrition у Брукліні, каже, що сьогодні не існує жодного наукового дослідження, яке б довело, що лужна дієта впливає на рівень pH в організмі (у сечі – так, але не у крові). Їжа не здатна змінювати рівень кислоти у крові.

Майя Фелллер, яка є засновницею Maya Feller Nutrition у Брукліні, каже, що сьогодні не існує жодного наукового дослідження, яке б довело, що лужна дієта впливає на рівень pH в організмі (у сечі – так, але не у крові). Їжа не здатна змінювати рівень кислоти у крові. Багато обмежень. Лужна дієта не передбачає вживання кількох груп продуктів, навіть якщо у вас немає непереносимості чи чутливості до них. І довготривале виключення такої їжі зі свого раціону може бути шкідливим, якщо вона потрібна організму.

Лужна дієта не передбачає вживання кількох груп продуктів, навіть якщо у вас немає непереносимості чи чутливості до них. І довготривале виключення такої їжі зі свого раціону може бути шкідливим, якщо вона потрібна організму. Потрібно ретельно планувати. Вам необхідно буде відповідально підготувати своє меню на день. Адже нестачі білків та амінокислот, які б надходили в організм за допомогою вживання відповідних продуктів, варто знайти альтернативу.

Вам необхідно буде відповідально підготувати своє меню на день. Адже нестачі білків та амінокислот, які б надходили в організм за допомогою вживання відповідних продуктів, варто знайти альтернативу. Лужні продукти дорогі. Компанії не втрачають можливості збагатитися на трендах. Тому продукти, на яких зазначено, що вони виготовлені спеціально для лужної дієти, можуть дорого коштувати.



Лужна дієта передбачає харчування корисними продуктами / Фото Unsplash

Переваги лужної дієти