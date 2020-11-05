Оскільки 2021 вже близько, то варто дізнатися, які б’юті-тенденції прийдуть разом з ним. Вже відомо, які кольори, форми та дизайни на нігтях будуть трендовими у новому році. Модний манікюр може додати впевненості кожній жінці та доповнити її стильний аутфіт.

Трендовий манікюр не лише дозволяє вашим рукам мати більш естетичний вигляд, а й нейл-дизайн може бути вдалим способом самовираження. Новий канал розповів, який манікюр буде модним у 2021.

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Головні тренди у манікюрі 2021

Відтінки

Інститут кольору Pantone назвав відтінки, які будуть популярними для сезону весна-літо 2021. Модна гама кольорів включає золотисто-помаранчевий відтінок, небесний, коричневий, сонячно-жовтий, глибоко-синій, зелений, кораловий та інші яскраві варіації. Представники інституту зазначають, що пандемія втомила людей, тому у наступному році вони захочуть більше яскравих барв навіть у манікюрі.

Пропонуючи ряд відтінків, що ілюструють природу, кольори для весни-літа 2021 року підкреслюють наше прагнення до гнучкості кольору. Ці відтінки наповнені справжньою автентичністю, яка набуває дедалі більшого значення, поєднують комфорт і спокій з енергією, яка надихає й піднімає настрій,

– додає виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман.

Форма

Щодо довжини нігтів, то вам варто опиратися на індивідуальні вподобання. Рекомендуємо обирати ту довжину, із якою вам буде насамперед зручно. Але модними формами нігтів у 2021 буде мигдалеподібна та скошений квадрат.

Мигдалеподібна форма нігтів підійде тим жінкам, які віддають перевагу класичному та елегантному стилю. Скошений квадрат може сподобатися тим, хто любить і не боїться експериментувати. Нігті такої форми також називають lipstick nails. Тренд з’явився ще рік тому, але популярним стане лише у 2021.

Дизайн

У новому році в моді буде абстрактний розпис на нігтях з акварельними мазками, геометричні візерунки та поєднання різних стилів. Актуальності також не втрачають нюдові та матові покриття. Нейл-дизайн у 2021 варто робити у вигляді горошків, прозорого френчу, "желейні нігті" та рожевий кварц.

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