На батьківщині Люсіль Болл називали королевою голлівудських кінокомедій. Вона була зіркою свого жанру у 50-60-х роках. Косметичний бренд Besame Cosmetics надихнувся іконічним виглядом акторки, що вирішив за його мотивами випустити цілу лінійку засобів для макіяжу – Lucille Ball.

Коли лунає ім’я Люсіль Болл, люди одразу уявляють її специфічний образ: імбирні локони, блідий колір обличчя, довгі та об’ємні вії, яскраво-червоні губи. Саме ці особливості зовнішності артистки стати ключовими у новій лінійці декоративної косметики Besame Cosmetics. Allure пише, що з її допомогою буде легко створити макіяж у стилі ретро.

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У колекції косметики можна побачити палітру тіней для повік, дві помади, компактну пудру та набір олівців для очей і губ. Тіні називаються тематично Club Babalu і містять 8 матових нейтральних відтінків, а також рожевий, персиковий та синій кольори. Кремові помади – Love That Readhead та What a Peach – виконані так, щоб бути максимально схожими на 2 популярні відтінки продуктів для губ із минулих десятиліть. Вони є у класичному червоному відтінку та у персиково-кораловому. Вся косметика нової лінійки Besame Cosmetics зберігається у золотих упаковках із зображенням самої Люсіль та підписом "Love Lucy".

Пудру із вищезгаданої колекції можна використовувати для фіксації макіяжу та усунення жирного блиску зі шкіри обличчя протягом дня чи ночі. У наборі олівців для очей є 2: коричневий для лінії вій та білий для водяної лінії. А олівець для губ яскравого червоного кольору відповідає відтінку помади Love That Readhead.

Представники бренду, аби заохотити клієнтів, зробили вигідну пропозицію: якщо ви придбаєте всі продукти з колекції за 150 доларів, то отримаєте два ексклюзивних подарунки. Серед них сумка I Love Lucy та набір вій ідентичних, як були у Люсіль.

Besame Cosmetics називає лінійку косметики своєї Iconic Women Series та обіцяє, що незабаром у них з’явиться натхнення на створення нових продуктів для цієї серії.