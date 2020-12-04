Glossier – один із найвпливовіших молодіжних косметичних брендів сучасності, який заснувала американка Емілі Вайс. Щоразу нові колекції косметики від Glossier дивують не лише різновидами продуктів, а й їхнім пакуванням. Святкова лімітована лінійка продукції цього року не стала винятком.

Представники б’юті-бренду Glossier створили 4 косметичних набори, які призначені для подарунку рідним чи близьким на Різдво або Новий рік, повідомляє Wonderzine.

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Святкова колекція косметики від Glossier

В індустрії краси Glossier популярний завдяки випуску найнеобхіднішої косметики для створення повноцінного макіяжу. У 2020 б’юті-бренд створив лімітовану святкову лінійку косметичних засобів у 4 наборах, до яких увійшли улюблені продукти покупців. 2 грудня колекція стала доступною на офіційному сайті бренду.

Лімітовані набори косметики отримали різні назви: "Золотий набір", "Рулетка Balm Dotcom", "The Skincare Edit" та хустка G Pal. У кожному із них представлені різні продукти для догляду за шкірою, декоративна косметика та навіть аксесуари: пігментований блиск для губ із золотими блискітками, 3 варіації бальзаму для губ із касторовою і бджолиним воском, засіб для вмивання, зволожувальна сироватка, а також шовкова хустка та ланцюжок із підвіскою у формі літери "G".