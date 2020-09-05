Американський музикант DJ Khaled презентував спільну з канадським співаком Дрейком композицію Popstar. Джастін Бібер виконав головну роль у ролику. Він прокинувся після грандіозної вечірки в особняк із незнайомими дівчатами та продовжив веселощі. Зокрема, канадський співак вразив шанувальників оригінальною зачіскою "канадка", яка була популярною у минулому десятилітті.

У музичному відеокліпі для треку Popstar Джастін Бібер дебютував в оновленому стилі, пише Allure. Така зачіска була модною ще раніше. Її носили майже усі хлопчики, які ходили в школу в минулому десятилітті.

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Зачіска Джастіна у кліпі є чимось середнім між "канадкою" та капелюхоподібним виглядом. Співак повернувся до подовженої градуйованої стрижки, яка вирізняється своєю стильною недбалістю за допомогою легких хвилястих локонів. Специфічності стилю додає повноцінний чубчик та завитки біля нього. Такого ефекту можна було досягнути або завдяки природній текстурі волосся зірки, або використавши спеціальну термоприлад для дрібних кучерів. Ймовірно, що hair-стиліст Джастіна Бібера використав один продукт для фіксації зачіски, а інший для підкреслення чіткості локонів.

За сценарієм у кліпі Popstar співак прокидається після гучної вечірки, яку одразу продовжує, танцюючи із багатьма дівчатами навколо розкішного особняка з басейном. А опісля прокидається в ліжку зі своєю дружиною Гейлі Бібер, демонструючи свій рельєфний торс у татуюваннях. Варто додати, що перебіг подій у відео зовсім не впливає на зачіску співака. Вона зберегла свій першочерговий вигляд до кінця.

Дивіться кліп DJ Khaled ft. Drake на трек Popstar:

Відомо, що працювала над новим іміджем Джастіна Бібера hair-стиліст Брітані Саліван, яка опублікувала роботу у своєму інстаграмі та позначила вищезгадану знаменитість.