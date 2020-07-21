Жінки завжди прагнули ідеальної укладки. Коли волосся було неслухняним, вони використовували різноманітні косметичні продукти та прилади, щоб його приручити. Проте стиль модних укладок літа 2020 більше цього не вимагає.

Влітку не потрібно навантажувати себе створенням складної укладки. Модні тенденції тепер також цього не вимагають. Стилісти розповіли для Wonderzine, які трендові та прості укладки ви зможете повторити самостійно.

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Легкий пучок та ефект вологої укладки

Ви можете зробити пучок на волоссі, попередньо накрученому за допомогою плойки. Потім сформуйте із волосся хвіст, але сильно не зав’язуйте його гумкою. Закручуючи волосся в джгут, зробіть пучок, який можна прикрасити спеціальними шпильками або хустинкою. Для створення літньої недбалості легенько витягніть пасма волосся на потилиці. Потім таку зачіску легко трансформувати у "вологу" укладку. Розпустіть пучок, зробіть розділ волосся посередині голови, зачешіть його назад та зафіксуйте спеціальним гелем.

Пляжні хвилі

Щоб отримати звабливі недбалі хвилі на волоссі, скористайтеся спреєм із морською сіллю. Нанесіть його на довжину волосся. Потім закрутіть багато маленьких джгутиків та висушіть їх феном. Ви будете приємно здивовані ефектом, коли розпустите волосся.

Недбала коса без спеціальної гумки

Почніть із розчісування волосся за заплітання звичайної коси. Працюйте лише з верхньої частиною довжини волосся. Потім виділіть пасмо із того волосся, яке залишилося внизу, і просуньте його між плетінням. Мінус цієї укладки в тому, що її вдасться зробити лише власницям довгого волосся.

Вільна укладка без плойки та випрямляча

Щоб відтворити таку укладку, ви повинні вимити волосся з шампунем та промокнути його рушником і нанести будь-який стайлер для волосся. Потім беріть великі пасма в руку, рухаючись знизу догори, висушуйте їх феном.

Хіппі-коси

Ця модна зачіска не є новою, бо повернулася із 60-х. Проте її легко повторити самостійно. Заплетіть 2 косички на чистому волоссі, а кінці підкрутіть.

Ледь помітні хвилі без втрати об’єму

Створювати таку зачіску можна навіть на наступний день після миття. Вам знадобиться випрямляч та стайлер. Спочатку випрямляйте по одному пасма волосся, потім наносіть стайлер і формуйте легкий локон, не намотуючи волосся на випрямляч, а пристроєм і рухом руки робіть хвилю.

Прикраси

Ще один тренд з минулого: кольорові прикраси для волосся, які були популярними у 90-х. Ними можна доповнити як розпущене волосся, так і зачіску у вигляду коси, хвоста чи пучка.

Різноманітна текстура

Якщо у вас кучеряве волосся, яке ви завжди хотіли випрямити, то така трендова укладка саме для вас. Перед випрямлянням не забудьте нанести термозахист. Аби додати оригінальності, створіть різноманітні текстури волосся. Для цього експериментуйте зі спеціальним гелем чи лаком для фіксації зачіски. Нанесіть продукт на певну ділянку та оформлюйте її за бажання. Можна залишити у звичайному вигляді або прикрасити шпильками, перлами та іншими аксесуарами.