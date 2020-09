Американський рокмузикант, співак та композитор, Ленні Кравіц пішов слідом за своєю дочкою Зої Кравіц, та приєднався до родини Yves Saint Laurent Beaute. Чоловік став обличчям рекламної компанії нового аромату б’юті-бренду та навіть заспівав у ролику.

У рекламі нових парфумів від паризького дому високої моди Yves Saint Laurent (YSL) Ленні Кравіц продемонстрував епатажне чорне вбрання у своєму стилі та оригінальну зачіску. А також заспівав куплет зі свого треку Are You Gonna Go My Way. Рекламний ролик та фото аромату опублікували на офіційній інстаграм-сторінці YSL Beaute.

Акторка, співачка та модель, дочка Ленні Кравіца, Зої стала амбасадором косметичної лінійки YSL у 2017 році й співпрацювала з брендом у 2019, коли він випустив колекцію помад. ЗМІ пишуть, що тепер зірковий батько Ленні Кравіц пішов слідом за нею. Адже став обличчям нового чоловічого аромату YSL.

Перші парфуми для чоловіків бренд презентував у 2017 році. За словами представників модного дому, чоловічі аромати призначені для "експериментатора і творця, який не перестає себе запитувати: чому б і ні?".

Я завжди був шанувальником Ів Сен-Лорана. Захоплювався його роботою, естетикою, стилем життя, його сміливістю,

– розповів Ленні Кравіц для ЗМІ.

Він додав, що французький модельєр був надзвичайно електичним (вмів поєднувати органічно несумісні речі) і черпав натхнення звідусіль. Співак додав, що йому пощастило вже носити багато речей Saint Laurent.

Про співпрацю із YSL Beaute та зйомки реклами Ленні сказав, що йому було легко. Адже музиканту не довелося змінювати свій імідж та стиль поведінки. Таким, яким він є у ролику, це частина його способу життя вже багато років. Тому робота була органічною.