Популярна італоамериканська співачка Леді Гага стала обличчям нового аромату модного дому Valentino. Зірка знялася в рекламній кампанії бренду у романтичному образі та виконала ексклюзивну версію пісні "Sine From Above". Ролик вразив шанувальників.

Як й інші модні доми, Valentino створює не лише одяг, а й косметичну продукцію. Бренд презентував новий аромат Voce Viva, обличчям якого стала відома Леді Гага, повідомляє BURO.

До теми: Поєднання краси і любові: модний дім Valentino наважився на запуск косметичної лінійки

На ютуб-каналі Valentino опублікували рекламний ролик з участю Леді Гаги. Зірка гуляє в парку та співає. Саундтреком для реклами аромату представники обрали пісню "Sine From Above", який Леді Гага записала разом з Елтоном Джоном. Трек співачка включила у свій останній студійний альбом "Chromatica".

На відео у Леді Гаги ніжна зачіска із модним недбалим ефектом, яку роздуває вітер. Білі пасма волосся співачки hair-стилісти закріпили ззаду, а кілька локонів вдало обрамляють її обличчя спереду. Зірка одягнена в ефектне яскраво-рожеве плаття довжини максі із оригінальними масивними та фактурними руками і коміром. Жінка також елегантно тримає у руці флакон аромату бренду Valentino.

Дивіться відеоролик Valentino із участю Леді Гаги:

Жіночі парфуми Voce Viva створили Онорін Блан та Амандін Клер-Марі. У композиції аромату є нотки бергамоту, імбиру, мандарину, гарденії, мускусу, ванілі, дубового моху, сандалу та бобів тонка. Вартість парфумів варіюється від 30 до 130 доларів: ціна залежить від об’єму флакона.

Нагадаємо, що напередодні модний дім анонсував запуск повноцінної косметичної лінії Valentino Beauty. Проте створення та презентація косметичної продукції відбувається у співпраці бренду із найбільшою у світі компанії, яка спеціалізується на косметиці, L’Oreal.