Саме за станом нігтів можна судити про ваше здоров’я. Осінній авітаміноз найшвидше проявляється на рельєфі нігтьової пластини, яка втрачає рівномірність та починає ламатися і розшаровуватися. За допомогою використання продуктів з правильними вітамінами для догляду за нігтями можна вирішити проблему.

Коли нігті ламкі і недостатньо здорові, то жоден манікюр не виглядатиме естетично на них, пише Elle. Тому варто дізнатися, що спровокувало такий їхній стан і як його відновити.

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Чому нігті ламаються та розшаровуються

Базою структури нігтьової пластини слугує білок кератин, який складається з амінокислот. Варто знати, що в амінокислоті L-цистеїн є атоми сірки. Вони сприяють ствердженню нігтів. Достатня кількість цієї речовини у кожного вираховується індивідуально. Проте зазвичай нігті стають ламкими через нестачу сірки.

Зокрема у нігтьовій пластині є цинк, кальцій, селен, фосфор і хром. Дефіцит речовин може спровокувати розшарування нігтів на руках та ногах. Також, якщо у крові недостатньо заліза, то проблеми з нігтями – одна з ознак, що потрібно звернутися до лікаря, щоб вилікувати залізодефіцитну анемію.



Чому ламаються нігті / Фото Pexels

Зокрема, поширеною причиною ламкості і розшарування нігтів є механічне пошкодження.

Цікаво знати: нігті можуть псуватися, коли ви стукаєте ними по клавіатурі комп’ютера чи по екрану телефону, а також під час гри на музичних інструментах. Таким чином не лише розшаровується нігтьова пластина, а й корегується її довжина. Аби уникнути неестетичних подряпин і тріщин на нігтях, експерти рекомендують підпилювати їх регулярно, а не вкорочувати довжину ножицями.

Ознаки здорових нігтів та способи досягти такого ефекту

Міцність та еластичність. Ламкість нігтів повідомляє, що у вас авітаміноз. Вирішити проблему можна, якщо додати до свого раціону різні овочі і фрукти, продукти із високим вмістом кальцію та жирних кислот: риба, молоко, сир, яйця горіхи. Аби нігті були еластичними та не втрачали рівномірного рельєфу, також потрібно захищати їх від холоду за допомогою рукавичок.

Ламкість нігтів повідомляє, що у вас авітаміноз. Вирішити проблему можна, якщо додати до свого раціону різні овочі і фрукти, продукти із високим вмістом кальцію та жирних кислот: риба, молоко, сир, яйця горіхи. Аби нігті були еластичними та не втрачали рівномірного рельєфу, також потрібно захищати їх від холоду за допомогою рукавичок. Доступ до кисню. Щоб нігті були в хорошому стані, необхідно робити періодичні перерви від манікюру на 2-3 дні. Адже лак для нігтів перекриває доступ кисню до них.



Покриття нігтів лаком / Фото Pexels

Кінчики нігтів. Здорова нігтьова пластина повинна мати білі або кольору слонової кістки кінці. Білі плями на нігтях та жовті кінці свідчать про високий рівень цукру в крові або нестачу цинку в організмі. У такій ситуації варто здати аналізи, і проконсультуватися з лікарем. Вам буде корисно їсти більше яєць, виробів з муки грубого помелу та продукти, які понижують рівень цукру: вівсянку, горіхи, авокадо, полуниці, корицю, червоний солодкий перець, пшоно, риба та інші.

Здорова нігтьова пластина повинна мати білі або кольору слонової кістки кінці. Білі плями на нігтях та жовті кінці свідчать про високий рівень цукру в крові або нестачу цинку в організмі. У такій ситуації варто здати аналізи, і проконсультуватися з лікарем. Вам буде корисно їсти більше яєць, виробів з муки грубого помелу та продукти, які понижують рівень цукру: вівсянку, горіхи, авокадо, полуниці, корицю, червоний солодкий перець, пшоно, риба та інші. Відсутність жовтизни. Нігті можуть тьмяніти, якщо ви часто фарбуєте їх яскравими лаками. Тому варто насамперед наносити прозору основу, а потім кольоровий пігмент. Звісно, куріння також сприяє жовтизні нігтів.

Нігті можуть тьмяніти, якщо ви часто фарбуєте їх яскравими лаками. Тому варто насамперед наносити прозору основу, а потім кольоровий пігмент. Звісно, куріння також сприяє жовтизні нігтів. Рівна поверхня нігтя. Рельєф стає нерівномірним через відсутність необхідних вітамінів, гормональний збій, послаблення нігтьової пластини чи діяльність, яка може викликати пошкодження нігтів. Тому в такому випадку варто звернутися до терапевта.

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Здорові нігті не розшаровуються. Така проблема означає, що їм потрібен додатковий догляд і харчування. Для зміцнення нігтів робіть ванночки на основі морської солі та маски. Із розшаруванням нігтьової пластини допоможе впоратися оливкова олія: нагрійте її на водяній бані до 35-40 градусів, опустіть руки в рідину на 10-15 хвилин і нанесіть крем. Повторюйте процедури регулярно.



Як повинні виглядати здорові нігті / Фото Unsplash