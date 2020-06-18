Шостому студійному альбому американської попспівачки Крістіни Агілери виповнилося 10 років. Його назва Bionic, а пісні у ньому починаються із відомої Not Myself Tonight. Крістіна презентувала альбом 4 червня 2010 року. А тепер гучно святкує його ювілей.

Справжня річниця Bionic випала на 4 червня, але через громадський рух "Життя чорних важливі" Крістіна не вважала доречним робити святкування у цей нелегкий час. Тому лише через тиждень опублікувала радісний допис і подякувала шанувальникам та команді, з якою працювала над створенням альбому, та навіть зробила святковий манікюр на честь 10-ліття альбому, пише Allure.

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Американська співачка зробила публікацію на своїй сторінці в інстаграмі: додала 3 анімаційних фото та супровідний текст. Вона написала, що хоче сказати велике "спасибі" усім, хто згадав про 10-річний ювілей Bionic минулого тижня. Крістіна зазначає, що побачила усі привітання та приємні повідомлення і безмежно за це вдячна. Але святкування саме у день випуску альбому жінці здалося неправильним.

Акцентом образу, у якому можемо бачити знаменитість на фото, є манікюр. Вона навіть відмітила свого зіркового nail-майстра, який спеціалізується на створенні епатажного дизайну нігтів. Манікюр Крістіни Агілери у стилі омбре, де чорний колір лаку плавно переходить у темний відтінок червоного. Також на кожному нігті однієї руки є великі літери, якщо скласти їх, то вийде назва альбому – BIONIC. На великому пальці помістилися одразу дві літери B та I. А на довгих нігтях другої руки напис XTINA.