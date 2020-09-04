Деякі чоловіки також є прихильниками декоративної косметики. Адже їхня шкіра, як і у жінок, може бути проблемною. Якщо вони дбають про свій зовнішній вигляд, то намагатимуться покращити її стан за допомогою спеціальних косметичних засобів. Зокрема, для представників шоу-бізнесу чоловічої статі макіяж вже давно став одним із методів самовираження.