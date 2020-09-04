Кріштіану Роналду та Філіп Кіркоров: які знамениті чоловіки роблять макіяж і не приховують цього
Деякі чоловіки також є прихильниками декоративної косметики. Адже їхня шкіра, як і у жінок, може бути проблемною. Якщо вони дбають про свій зовнішній вигляд, то намагатимуться покращити її стан за допомогою спеціальних косметичних засобів. Зокрема, для представників шоу-бізнесу чоловічої статі макіяж вже давно став одним із методів самовираження.
Сьогодні багато популярних б’юті-блогерів чоловіків, які вправно володіють інструментами та косметикою для макіяжу. Також "зіркові" чоловіки люблять дивувати публіку оригінальним мейк-апом під час виходів у світ. А деякі із них щоденно використовують декоративну косметику, аби привабливіше виглядати. Cosmopolitan показав фото деяких із них.
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Які знамениті чоловіки роблять макіяж
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