Красива та сяюча: практичні поради, які допоможуть покращити стан шкіри
Покращити стан шкіри допомагають не лише косметичні засоби для догляду, а й дієві лайфхаки, про які варто дізнатися кожній жінці. Восени для красивого та сяючого вигляду шкірі також потрібні здорове харчування, хороший сон та належне живлення.
Надати шкірі привабливого вигляду можна, не докладаючи особливих зусиль. Harper's Bazaar поділився дієвими і корисними порадами для красивої шкіри.
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Як покращити стан шкіри
- Вживайте менше солі. Якщо ваша шкіра схильна до появи вугрів, то надмірний рівень солі в організмі може спровокувати висипання. Також сіль викликає набряки на обличчі і надлишок йоду, що може бути шкідливим.
- Засоби для демакіяжу варто зберігати в холодильнику. Завдяки низькій температурі продукти, призначення для видалення косметики, допоможуть позбутися набряків та темних кіл, стимулюватимуть кровопотік в ділянці навколо очей.
- Захищайте шкіру від навколишнього середовища за допомогою засобів із вмістом SPF. На стан шкіри здебільшого впливають шкідливі фактори у вашому оточенні. Зокрема, ультрафіолетові промені володіють руйнуючими властивостями для шкіри.
- Спіть на спині. Завдяки сну у такій позі відтік рідини з обличчя відбуватиметься природним шляхом. Тому зранку шкіра матиме еластичний і свіжий вигляд.
- Робіть регулярно масаж для обличчя. Експерти рекомендують 4 рази в рік звертатися до професіонала, щоб зберігати шкіру в тонусі. Бажано робити це, коли змінюються пори року.
- Скрабуйте шкіру. Користуйтеся скрабом 1-2 рази на тиждень, аби прибрати відмерлі частинки шкіри. Таким чином живильний крем глибше проникатиме в шкіру. Після кожного очищення обов’язково завершуйте б’юті-рутину нанесенням улюбленого крему.
- Вимикайте обігрівач на ніч. Теплові прилади викликають набряки на обличчі та появу "мішків" під очима.
- Лайфхак для використання масок: після їхнього нанесення покладіть на обличчя теплу фланелеву серветку. Тоді корисні компоненти маски краще проникатимуть в шкіру.
- Щоб позбутися набряків та "мішків" під очима, масажуйте кінцями пальців відповідну ділянку на обличчі у напрямі від носа до скроней.
- Вживайте продукти, які містять цинк. Це допоможе уникнути висипань на шкіру, адже однією із функцій цинку є боротьба з бактеріями, які проникають в дерму.
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