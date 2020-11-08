Покращити стан шкіри допомагають не лише косметичні засоби для догляду, а й дієві лайфхаки, про які варто дізнатися кожній жінці. Восени для красивого та сяючого вигляду шкірі також потрібні здорове харчування, хороший сон та належне живлення.