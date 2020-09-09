Сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають Міжнародний день краси. У 1995 році ініціативу запровадження такого свята проявив Міжнародний комітет естетики і косметології CIDESCO. Цьому передувала цікава історія, а мета святкування є особливо благородною.

Світова спільнота святкує день краси 9 вересня. Сьогодні прийнято возвеличувати усе прекрасне, що приносить естетичне та душевне задоволення: професійне свято відзначають пластичні хірурги, косметологи, виробники косметики та працівники модельного бізнесу, а у різних куточках світу проводять конкурси краси, повідомляє Universe Stars.

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Причина створення Міжнародного дня краси

Раніше день краси у суспільстві сприймали негативно, бо вважали, що причиною його встановлення є пропагування параметрів "90-60-90", а красивих людей вважали привілейованими. Проте згодом представники соціуму зрозуміли, що свято з’явилося завдяки революційним перетворенням у галузі краси в XX столітті. Тому у 1995 році Міжнародний комітет з естетики та косметології запропонував ввести спеціальну дату, коли б люди звертали увагу на прекрасне, озираючись навколо себе.

Всесвітній день краси в Україні почали святкувати лише у 1999 році. Тепер щороку люди мають причину привітати та подякувати своїм майстрам краси, які допомагають їм зберігати привабливу зовнішність. Міжнародний комітет з естетики та косметології хотів, аби ця дата слугувала нагадуванням для усіх, що прекрасне завжди навколо нас, варто лише почати бачити красу в простих речах. Представники CIDESCO хотіли, щоб люди відчули себе вільними від "стандартів краси" та різноманітних б’юті-стереотипів.

Історія краси

За міфологічними даними, вперше жіночу красу оцінили належним чином ще у Стародавній Греції, коли на суді Паріса нагородив Афродіту титулом найкрасивішої жінки, передавши їй яблуко.

Вже пізніше перший міжнародний конкурс краси відбувся ще задовго до встановлення дня краси: в далекому 1888 році в Бельгії. Він також проходив у вересні. Знайомий нам, конкурс "Міс Світу" вперше пройшов у 1951 році в Лондоні. Важливо розуміти, що у конкурсах краси переможницю обирають не лише опираючись на її зовнішні дані, а й журі беруть до уваги інтелектуальні здібності та таланти учасниць. Сьогодні такі дійства набули неабиякої популярності.

Згодом 9 вересня люди почали влаштовувати паради, під час яких прославляли красу. Участь у демонстративних ходах брали різноманітні особистості. Власники нетипової зовнішності таким чином доводили, що краса необов’язково повинна бути стандартною.

Що казали про красу відомі письменники

"Краса врятує світ", – геніальний російський письменник Федір Достоєвський.

"Усвідомлення краси врятує світ", – додав Микола Реріх.

"Краса – це відчуття, яке не вписується у визначення", – сказав французький прозаїк Оноре де Бальзак.

Незалежно від дати на календарі, погоди за вікном чи віку за паспортом, пам'ятайте, що ви – найпрекрасніші, а життя коротке, тому насолоджуйтеся ним.