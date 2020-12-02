Американська співачка, акторка та модель Скарлетт Йоганссон у свої 36 років має бездоганний вигляд. Зірка зазначає, що все стосовно зовнішнього вигляду повинно бути ідеальним. У неї є власні таємниці краси, які можуть стати у нагоді кожній жінці.