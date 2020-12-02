Краса – це щоденна робота над собою: які б’юті-таємниці є в Скарлетт Йоганссон
Американська співачка, акторка та модель Скарлетт Йоганссон у свої 36 років має бездоганний вигляд. Зірка зазначає, що все стосовно зовнішнього вигляду повинно бути ідеальним. У неї є власні таємниці краси, які можуть стати у нагоді кожній жінці.
Скарлетт Йоганссон є прикладом того, які результати може дати щоденна робота над собою. Elle поділився секретами зірки, які допоможуть виглядати розкішно від локонів до ідеального манікюру.
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Таємниці краси Скарлетт Йоганссон
- Нещодавно голлівудська акторка замінила косметику для догляду за шкірою з хімічним складом на натуральні б’юті-продукти. Вона зазначає, що агресивні хімікати лише негативно впливали на стан дерми.
- Щоб губи мали більш об’ємний та спокусливий вигляд, Скарлетт фарбує їх лише помадою, а спеціальний пензель використовує для підкреслення контуру.
- Одним із б’юті-лайфхаків зірки є використання лимонного соку, коли вона втомлена або на обличчі з’явилися червоні плями. Тим, у кого чутлива шкіра, слід розбавити сік лимона з водою. Щоб шкіра стала сяючою потрібно провести 5-6 процедур.
- Яблучний оцет також є чудодійним продуктом для використання в косметичних цілях. Його можна застосовувати для догляду, якщо у вас проблемна шкіра і є багато запалень.
- Приймаючи ванну, для ефективнішого розслаблення та заспокоєння акторка додає у воду кілька крапель лавандової олії.
- Зіркова красуня любить поєднувати різні квіткові аромати. А також її улюбленими парфумами є Dolce & Gabbana Rose The One.
- Важливо завжди мати акуратний манікюр та педикюр, бо найчастіше люди звертають увагу саме на те, наскільки доглянуті ваші нігті.
- Маску з меду Manuka Скарлетт Йоганссон використовує для зволоження та очищення шкіри. Вона наносить її на 10-15 хвилин на розпарене обличчя, а потім видаляє залишки за допомогою прохолодної води.
- Рецепт краси, який Скарлетт успадкувала від матері: "Пий багато води, ніколи не прокидайся за будильником і ніколи не кури".
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