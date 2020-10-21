Джеймі Грінберг – зіркова візажистка. Вона працює з відомою американською акторкою та співачкої Гвінет Пелтроу, якій 48 років. Незважаючи на вік, зірка завжди має бездоганний вигляд. Її майстриня з макіяжу відкрила таємницю, яка помилка під час створення мейк-апу старить жінок після 40.

В одному зі своїх інтерв’ю Джеймі Грінберг розповіла про головну б’юті-помилку, яку допускають жінки, а також її клієнтки, яким за 40, пише Cosmopolitan.

Дізнайтеся: Як правильно маскувати недоліки на обличчі: головна помилка

Що у макіяжі старить жінок

Мова йде про погане розподілення тональної основи. "Недбале нанесення тону не красить нікого, але особливо погано це виглядає на зрілій шкірі, тому що підкреслює зморшки. Багато жінок поспіхом наносять тональний крем і роблять це пальцями, пропускаючи ділянки шкіри і залишаючи плями на шиї і лінії нижньої щелепи", – пояснює Джеймі.

Для того, щоб створити ідеальний тон, який підкреслить переваги вашого обличчя та приховає недоліки, зіркова візажистка рекомендує використовувати пухнастий пензель або б’юті-блендер: "Це прості інструменти, з якими може впоратися абсолютний новачок в макіяжі".

Також візажистка Гвінет Пелтроу рекомендує не користуватися старими пензлями для макіяжу, епонжами і тональними основами. Аби макіяж був бездоганним потрібно шукати нові засоби, які ідеально підійдуть саме вам.