Перевагою домашнього догляду за шкірою обличчя є те, що ви можете індивідуально підібрати корисні інгредієнти для приготування маски, а не ретельно перевіряти склад косметичного засобу на наявність синтетичних компонентів. Для осіннього догляду за обличчям ідеально підійдуть домашні маски без силікону та парабенів, приготовані власноруч.

Домашні маски призначені для того, щоб впоратися із легкими шкірними проблемами та полегшити деякі симптоми: сухість, відчуття стягнутості на шкіри чи очистити закупорені пори. Тому Harper's Bazaar пропонує 5 рецептів ефективних масок для шкіри обличчя.

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Домашні маски для обличчя

Вівсяна маска-скраб

Засіб допоможе видалити ороговілі клітини шкіри. Для його приготування вам знадобиться змішати вівсяні пластівці з гарячою водою, допоки не утвориться консистенція каші. Аби уникнути мікропошкодження шкіри, використовуйте пластівці дрібного помелу. Також маску-скраб не можна не можна застосовувати на шкірі, яка має активне запалення.

Маска для обличчя з огірка

Достатньо просто нарізати свіжий огірок тонкими кільцями і накласти на обличчя. Продукт допоможе позбутися стягнутості, свербіжу, сухості шкіри і покращити її колір, а також огірок добре зволожує і сприяє свіжому вигляду обличчя.

Живильна маска з банана

Не варто готувати маску з банана у поєднанні з жирною сметаною. Таким чином ви зможете спровокувати появу акне. Тому розімніть м’якоть банана до утворення однорідної маси і нанесіть її на шкіру обличчя на 30 хвилин. Потім змийте залишки інгредієнта теплою водою і продовжуйте звичну вечірню б’юті-рутину.

Вітамінізована маска з гарбуза

Восени шкіра зазвичай втрачає сяйво та здоровий колір і стає тьмяною. Це відбувається через те, що їй бракує вітамінів. Маска із корисних інгредієнтів допоможе повернути обличчю привабливий вигляд. Для цього вам потрібно почистити гарбуз і натерти його на терці, додайте 1 чайну ложку меду і яєчний жовток. Суміш слід наносити на 10-15 хвилин, а потім змити теплою водою.

Антиоксидантна маска з калиною

Вам знадобиться 1 склянка калини. Її необхідно ретельно помити та подрібнити в блендері. Додайте до калини 1 столову ложку крохмалю. Маску наносіть на чисту шкіру і залиште на 20 хвилин. Суміш з цих двох компонентів допоможе захистити шкіру від передчасного старіння та зможе її висвітлити.

Важливо додати: деякі з інгредієнтів можуть викликати у вас алергічну реакцію, тому слід заздалегідь провести тест. Перш ніж наносити суміш з компонентів на обличчя, намастіть нею невелику ділянку шкіри на згині ліктя і зачекайте 30 хвилин. Якщо не буде почервоніння, то алергії немає.