Її також називали Джекі. Вона була однією із найпопулярніших жінок свого часу та взірцем краси і стилю для багатьох. 28 липня Жаклін Кеннеді могла б святкувати свій 91 день народження. Попри те, що перша леді померла давно, секрети її краси, якими може скористатися кожна жінка, актуальні навіть сьогодні.