Кожна жінка може виглядати, як перша леді: секрети краси Жаклін Кеннеді
Її також називали Джекі. Вона була однією із найпопулярніших жінок свого часу та взірцем краси і стилю для багатьох. 28 липня Жаклін Кеннеді могла б святкувати свій 91 день народження. Попри те, що перша леді померла давно, секрети її краси, якими може скористатися кожна жінка, актуальні навіть сьогодні.
У Жаклін Кеннеді були особливі б’юті ритуали. Harper's Bazaar пише, що перша леді могла б собі дозволити продукцію найдорожчих косметичних брендів, але користувалася лише перевіреними засобами із натуральним складом.
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Секрети краси Жаклін Кеннеді
- Навіть під час подорожей Жаклін користувалася улюбленим милом для вмивання Dead Sea Mud Soap, виробленого американською маркою Erno Laszlo. Його головною властивістю була можливість загоювати та зміцнювати шкіру завдяки мінералам у складі. Також за допомогою мила м’яко видаляло ороговілі частинки шкіри за допомогою гранул солі та натуральних олій.
- Перша леді не зраджувала своєму аромату. Вона користувалася парфумами Lovely Patchouli 55 від французького парфумерного дому House of Krigler. Вони пахли амброю, пачулями та бергамотом.
- Джекі однією з перших почала популяризувати широкі та густі брови. Вони завжди були у неї ідеально вкладеними. Спочатку перша леді ретельно фарбувала їх спеціальним олівцем, а потім розтушовувала продукт пензлем для брів. Завершальним етапом у неї була фіксація брів гелевим стайлером.
- Перша леді часто носила хустинку не лише через моду, а й коли їй потрібно було терміново вийти у світ, а часу на укладку волосся не було. Також замість консилера для маскування темних кіл під очима вона інколи надягала сонцезахисні окуляри.
- Шкідливою звичкою Жаклін було куріння, від якої вона не відмовилася до кінця своїх днів. Аби сповільнити прояви старіння на своєму обличчі, жінка користувалася кремом Phormula 3-9 Repair Cream від Erno Laszlo. Він не був бюджетним, але захищав шкіру від негативного впливу зовнішніх чинників та оксидативного стресу.
- У макіяжі перша леді віддавала перевагу мінімалізму. Проте завжди робила яскравий акцент на губах. Вона любила, щоб червона помада личила до її модного червоного вбрання.
- Зачіска Жаклін Кеннеді була одним із головних трендів того часу. Але секрет чудового стану її волосся дотепер усіх цікавить. Особистий стиліст Жаклін, Пітер Ламас, порекомендував своїй клієнтці наносити лавандову олію на кінці волосся для додаткового захисту.
- Через регулярні подорожі на море та любов до сонця і засмаги у Жаклін Кеннеді з’явилися пігментні плями. Вона маскувала їх за допомогою тонального крему Flawless Finish Foundation від Elizabeth Arden, який також вирівнював тон шкіри та візуально робив обличчя свіжим.
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