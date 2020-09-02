Осінній макіяж може не лише вдало підкреслити риси вашого обличчя, а й підняти настрій у дощові та похмурі будні. До вибору мейк-апу на кожен день чи для особливого вечора варто підходити відповідально. Адже восени у 2020 важливо, аби він вам личив та був виконаним у модних відтінках і сучасною технікою.

Щоб ви могли заощадити свій час на пошуках варіантів трендового макіяжу та просто надихнутися на його створення, 24 канал пропонує декілька ідей, які легко повторити, а продукти для таких мейк-апів знайдуться у косметичні кожної жінки. В осінньому сезоні 2020 саме час спробувати нові б’юті-тенденції.

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Який макіяж вечірній та на кожен день зробити для осені 2020

Блакитний графічний макіяж очей та недбалі брови

Макіяж у стилі Нью-Йорку: нюдові тіні на повіках та яскраві губи

Мейк-ап "Жовтень" і стрілки чорними тінями

Яскравий градієнт на очах для сірих осінніх буднів

Голлівудський варіант: жовтий глітер на повіках та ефект зацілованих губ

Натуральний макіяж та yoga skin

Ідея макіяжу для осінньої вечірки від Ешлі Бенсон

Smoky eyes із використанням техніки ретельного розтушовування тіней та навіть верхньої стрілки

Нюдовий макіяж для офісних буднів

Подвійні оригінальні стрілки