Megan Thee Stallion, відома як Меган Тей, є відомою американською реперкою. Нещодавно зірка оголосила, що стала амбасадором світового косметичного бренду Revlon. У рамках співпраці вона створила оригінальний макіяж та дитячі булочки із волосся із акцентом на синьому кольорі, використовуючи косметику Revlon.

Новину, що Меган стала послом, вона розповіла на своїй інстаграм-сторінці, опублікувавши світлини свого космічного образу, а відео з його створенням є на офіційній сторінці бренду Revlon. Макіяж та зачіску реперки також можна відтворити самостійно.

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У прес-релізі Меган Тей зазначила: "Я завжди ставила планку високо для себе в усьому, що роблю, але будучи амбасадором бренду в Revlon, це відчувається як новий рівень. Для мене бренд Revlon означає як красу, так і жіночу силу, і я з радістю допомагаю новому поколінню жінок визначити, що це означає для них".

Основою зачіски співачки є 2 булочки із волосся, у яких переплітаються пасма синього, сріблястого та чорного кольору. Стильної недбалості шевелюрі та ефекту 90-х додають два пасма, які обрамляють обличчя Меган. Димчатий блакитний градієнт на очах зірка створювала за допомогою палетки Revlon ColorStay Looks Book Eye Shadow Palettes in Player.

Макіяж очей у синіх відтінках Меган доповнила широкими матовими чорними стрілками та об’ємними і довгими віями. Губи знаменитість нафарбувала блиском від Revlon. Аби космічний образ був довершеним, навіть у її манікюрі присутні блакитні відтінки. Реперка не забула й про трендовий ефект на сяючу шкіру та акуратні брови.

Меган – неабиякий талант, і ми знаємо, що вона лише продовжить підніматися до нових висот. Коли ми майже рік тому вперше звернулися до неї із пропозицією партнерства, нашу увагу привернули її впевненість та шалені амбіції, вона нічого не стримувала. Вона любить самовиражатися за допомогою макіяжу і є постійним натхненням для своїх шанувальників жити сміливо. Ми милуємося її справжністю та неапологічним духом, і ми з радістю вітаємо її в родині Revlon,

– говорить Сільвія Галфо, президент глобального бренду Revlon.

У результаті макіяж та зачіска вийшли у грайливому крижаному стилі. Тому, окрім популярної виконавиці пісень, які наспівує весь світ, Меган Тей може бути майстерним візажистом для себе.