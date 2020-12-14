Guerlain – один із найстаріших у світі Домів парфумерії, символом якого з 1853 року є бджола. Цьогорічну різдвяну лінійку декоративної косметики для створення макіяжу представники бренду вирішили присвятити саме бджолам.

Бджола є символом натхнення для Guerlain з 1853 року, коли вона з’явилася на флаконі Eau de Cologne Imperiale, пише Vogue. Нова різдвяна лінійка косметики Guerlain Golden Bee також є символічною для бренду.

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Різдвяна лінійка косметики Guerlain Golden Bee

Паковання нових елементів декоративної косметики різдвяної лінійки від Guerlain виконане у золотому та білому кольорах. На кожній упаковці зображена бджола. До колекції увійшли набір тіней, пудра Terracotta, знамениті "Метеорити" в кульках і лімітовані відтінки дорогоцінної помади Rouge G.

Тіні представлено у 10 відтінках в ультратонкому золотому кейсі. Пігменти поділено на секції: матові, атласні і перламутрові. У новому лімітованому варіанті також доступна пудра в кульках Meteorites Golden Bee. У складі різдвяної лінійки Guerlain Golden Bee є популярна пудра-бронзер Terracotta. Завершальним акцентом є помади Rouge G De Guerlain у кількох відтінках та в нових "ювелірних" футлярах.