Кінокомпанія, яка володіє правами на серіал "Убиваючи Єву", уклала угоду, завдяки якій тепер за мотивами популярного драматичного серіалу, де розповідається про історію найманої вбивці Вілланель, можна буде створювати різноманітні речі.

Першою продукцією, яку створять, використовуючи образи з серіалу "Убиваючи Єву", буде косметика, повідомляє Wonderzine.

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Права на серіал "Убиваючи Єву" належать кінокомпанії Sid Gentle Films та AMC Networks. Її представники уклали угоду з компанією International Marketing Group. Суть угоди полягає у тому, що тепер різні компанії можуть випускати будь-які речі за мотивами популярної стрічки "Убиваючи Єву", якщо придбають ліцензію.

Наразі відомо, що на основі драматичного серіалу спочатку створять косметичні продукти, на які творців надихнули головні героїні "Убиваючи Єву". Згодом ця ініціатива може розширитися і перейти у фешн-сегмент.

У соцмережах активно обговорюють майбутню косметичну лінію Killing Eve. Шанувальники серіалу припускають, що за допомогою колекції макіяжу буде обіграно протилежні характери героїнь. Зокрема, усіх цікавить, чи в лінійці представлять "отруйні" парфуми, які в одній із серій Вілланель використала, щоб скоїти вбивство.

Окрім того, що це один з найпопулярніших проєктів на телебаченні, він ще й один з найстильніших і найпродуманіших. Дуальність і протилежність головних героїнь можна використати, як інструмент для розповіді про конкретний продукт,

– розповідає віцепрезидентка з питань ліцензування в IMG Шерікай Чаффі.

Додамо, що в жовтні бельгійська марка Kamila Aubre запустила продаж аромату Villanelle, але з обмеженою кількістю екземплярів. А тепер компанія відкрила попереднє замовлення на лімітовану серію 15-мілілітрових флаконів Villanelle. Вони вийдуть напередодні Різдва, і їх буде лише 70 екземплярів.