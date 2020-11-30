Канабідіол ще позначають абревіатурою CBD. Речовину отримують з коноплі. Останнім часом вона стала дедалі частіше у складі інгредієнтів косметичних продуктів. За словами представників б’юті-брендів, канабідіол є особливо корисним для шкіри.

Дослідження 2014 року показали, що канабідіол допомагає врегулювати вироблення себуму. А минулого року дослідники виявили користь і безпеку CBD для терапії псоріазу та атопічного дерматиту, пише Wonderzine.

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Як працює канабідіол в косметиці

Євгені Глєбова, лікарка-косметологиня, технологиня косметичних засобів, національна тренерка Perricone MD, розповіла, що з рослини коноплі можна отримати більше 100 різних канабіноїдів. Серед них CBD, який підтримує природну ендоканабіноїдну систему. Важливо й те, що компонент не має психотропного ефекту.

Канабідіол виконує функцію потужного антиоксиданту для шкіри, а також володіє протизапальними та заспокійливими властивостями. Інгредієнт входить до складу різних засобів доглядової косметики: від очищувальних лосьйонів до сироваток та кремів.

CBD isolate – ізолят канабідіолу – це найчистіша форма CBD, яку можна отримати з коноплі. Щодо протипоказань до використання, то не можна користуватися косметикою з CBD лише за наявності індивідуальної непереносності. В інших випадках канабідіол добре працює в тандемі з вітаміном C, пептидами чи ретиноїдами.

Олія насіння коноплі та косметика, яка містить канабідіол, є абсолютно несхожими засобами. Попри те, що обидва компоненти є корисними, вони задовольняють різні потреби. При покупці косметики з CBD не зважайте на конопляне листя на етикетці, а шукайте у складі саме cannabidiol.