Екодружня косметика стає все більше популярною: упаковки із перероблених відходів, багаторазові серветки для зняття макіяжу, декоративні косметичні продукти, які не тестуються на тваринах. Але екологічно чистих парфумів ще не було. Тому першу у світі туалетну воду із дотриманням усіх екологічних вимог виготовив бренд одягу Calvin Klein.

Екологічна туалетна вода Calvin Klein, офіційна назва якої CK Everyone, отримала сертифікат якості Інноваційного інституту продуктів Cradle to Cradle. Про це повідомляє онлайн-видання для жінок Wonderzine. Згаданий інститут задає світові стандарти для безпечних продуктів, які повинні виготовлювати якісно та без відходів, шкідливих для довкілля.

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CK Everyone пахне, як органічна апельсинова олія, синій чай та віддає ноткою кедра. Склад туалетної води містить 77% натуральних інгредієнтів, які отримали за допомогою природнього та нешкідливого способу. Інші хімічні речовини пройшли ретельну перевірку на вміст токсичних компоненті. У результаті їхню безпечність та відповідність до вимог стандартів сертифікації доведено.

Аромат парфуму є ще однією його особливістю. Він – гендерно нейтральний. Тобто ідеально підійде як для жінки, так і для чоловіка. Можна придбати навіть один флакон на двох.

Також флакон і упаковка для екологічних парфумів створена із перероблених вторинних відходів та містить 30% матеріалів, які придатні для повторної утилізації.

Coty – виробник косметики, якому належить бренд Calvin Klein, зазначає, що їхня компанія надалі виготовлятиме засоби, які можна буде називати екологічними та раціональними у використанні. Зокрема віце-президентка департаменту стратегії і розвитку та докторка інституту Cradle to Cradle, Крістіна Рааб додала: "Отримання сертифікату якості матеріалу Cradle to Cradle на туалетну воду CK Everyone – це ще один важливий крок косметичної промисловості у напрямку до всесвітнього використання безпечних, безвідходних та тих матеріалів, які не несуть шкоди".