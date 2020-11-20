Кожен образ принцеси Діани був бездоганним. Окрім ідеального модної зачіски тієї епохи, блакитні стрілки "королеви сердець" не втрачають своєї актуальності й сьогодні. Королівського шарму своєму макіяжу можна надати саме завдяки таким фірмовим стрілкам, якщо навчитися правильно їх відтворювати.

Принцеса Уельська й дотепер є взірцем жіночої краси. Її макіяж, зачіску, вбрання відтворюють у популярних серіалах та фешн-зйомках. Аби відчути на собі образ цієї леді, можна спробувати повторити її знамениті блакитні стрілки, пише tochka.net.

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Макіяж принцеси Діани

Блакитні акценти в макіяжі були модними в 80-х. У 2020 вони знову стали популярними завдяки сучасним трендсеттерам. Б'юті-блогери надихаються прикладами макіяжу знаменитих особистостей. Однією із них є принцеса Діана та її фірмові блакитні стрілки. Повторити її макіяж можна не лише задля красивого, а ще й трендового вигляду.

В одному з інтерв'ю для Vogue, візажистка леді Ді Мері Грінвелл розповіла про те, що принцеса дуже любила експерименти з мейк-апом. Помітно нафарбовані тушшю вії та виділення погляду лайнером синього відтінку були фішками в макіяжі ікони краси та стилю того часу.

Дивіться, як повторити королівський макіяж принцеси Діани: