Макіяжі та зачіски Меган Марк надихають багатьох жінок спробувати подібні на собі. Вона завжди виглядає бездоганно та унікально. Легкі й ідеальні хвилі на волоссі Меган є її фірмовою зачіскою. Аби у вас вийшла така укладка, варто дізнатися про декілька особливостей її створення.

Дружина принца Гаррі вміло поєднує у своєму стилі легку недбалість та демократичність. Навіть, на перший погляд проста у виконанні, укладка Меган Маркл продумала до деталей. Harper's Bazaar розповів, як створити королівські локони. Вам буде цікаво: Ідеальний догляд за волоссям: 4 правила, яких дотримуються француженки Як повторити укладку Меган Маркл Насамперед варто додати, що ідеальні локони не вийдуть на короткій довжині волосся. Аби отримати бажані хвилі, вам знадобляться пасма, які можна мінімум 2 рази обкрутити навколо спеціальних термощипців для укладки.

Аби отримати бажані хвилі, вам знадобляться пасма, які можна мінімум 2 рази обкрутити навколо спеціальних термощипців для укладки. Важливо правильно та регулярно доглядати за волоссям, щоб воно не було сухим. Також, якщо ваші пасма трішки кучеряві та неслухняні, то перед створенням королівської укладки зробіть їх гладенькими, а потім застосовуйте спеціальний прилад для накручування волосся. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan Markle (@meghanmarkle_official) 8 Лис 2019 р. о 12:54 PST Після миття голови скористайтеся пінкою для об'єму волосся. Розчешіть його і переходьте до накручування.

Розчешіть його і переходьте до накручування. Щоб локони виглядали гладенькими та шовковими, створюйте їх лише на свіжовимитому волоссі. Для кращого ефекту можете нанести сухий шампунь на корені.

Для кращого ефекту можете нанести сухий шампунь на корені. Коли волосся буде накрученим із необхідними об'ємом та текстурою, зафіксуйте результат спеціальним лаком. Він забезпечить стійкість укладки та пружність локонів протягом всього дня.