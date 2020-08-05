У герцогині Кембриджської завжди вишукані образи, починаючи від вбрання і закінчуючи зачіскою. Зокрема, Кейт Міддлтон є прихильницею розпущеного волосся, елегантного вигляду якому надає плетіння із кількох локонів ззаду, а коли вона збирає все волосся у зачіску, то також робить її оригінальною.

Імідж Кейт Міддлтон є зразковим для кожної жінки, яка прагне бути елегантною. В інстаграмі з’явилася публікація із світлинами герцогині, які допоможуть повторити королівську зачіску самостійно.

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У дописі зібрано 10 ідей для зачіски. 8 із них передбачають розпущене волосся та плетіння, для якого потрібно передні пасма зафіксувати на задній частині голови. Королівські зачіски можна повторити самостійно, якщо добре придивитися на фото та зрозуміти техніку виконання.

Проте більшість із варіантів для зачіски не вимагають особливих навичок плетіння волосся. Наприклад, переплетені джгутики, хвіст із частини волосся на маківці чи оригінально складені пасма за допомогою спеціальних шпильок. Аби підтримувати свій імідж, Кейт Міддлтон завжди накручує легкі локони.

Також варто додати, що ефектніше зачіски виглядатимуть, якщо у вас хороший стан волосся і воно має природний блиск. Для цього не потрібно забувати про регулярний та правильний догляд за своєю шевелюрою.