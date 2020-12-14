Герцогиня Кембриджська вражає бездоганністю та елегантністю свого іміджу. Кейт Міддлтон регулярно фарбує волосся, але на кардинальні зміни зовнішності не наважується . Цього разу вона освіжила свій відтінок локонів карамельними відблисками. Такий варіант фарбування волосся стане чудовою ідеєю для тих жінок, які хочуть модно оновити свій образ, але незначною мірою.

Однією з головних б’юті-новин останніх кількох днів є висвітлення волосся Кейт Міддлтон. Герцогиня з’явилася з новим кольором волосся у відеозверненні на офіційній інстаграм-сторінці своєї сім’ї, повідомляє Cosmopolitan.

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Ідея для фарбування волосся від Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон зробила карамельні мелірування волосся. Використавши таку ідею фарбування волосся, можна вдало освіжити свій образ на зиму. Завдяки карамельним відблискам на локонах Кейт її фірмовий каштановий відтінок шевелюри здається яскравішим та світлішим. Якщо ви прагнете змін, але не кардинальних, то карамельне мелірування вам ідеально підійде.

Б’юті-трансформації герцогині Кембриджської зазвичай незначні, але неймовірно стильні та елегантні. Нагадаємо, що раніше в липні цього року вона робила делікатний каскад, коли коротші пасма вдало обрамляли її обличчя, а каштановому кольору свого волосся додала глибини. Минулої осені Кейт Міддлтон також робила мелірування, але медового відтінку. Цієї зими жінка обрала – карамельний.