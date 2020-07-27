Незадовго після послаблення умов карантину, коли салони краси активно почали свою роботу, двоє американських перукарів захворіли коронавірусом та протягом двох тижнів продовжували працювати, допоки чекали результатів тесту. Вони контактували із 139 клієнтами, але жодного з них не заразили.

У Центрі по контролю і профілактиці захворювань опублікували дослідження, яке засноване на конкретному випадку у перукарні у Спрингфілді, штат Міссурі кілька місяців тому. Двоє перукарів вже були хворі коронавірусом, але не знали цього і продовжували контактувати із клієнтами. Завдяки захисним маскам їм вдалося не заразити жодної людини.

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12 травня перший перукар із США виявив у себе симптоми, характерні для коронавірусу. До 20 травня він працював із людьми. Хоча тест із позитивним результатом стиліст отримав 18 травня, але вирішив проігнорувати поради лікаря щодо самоізоляції.

Другий перукар помітив погіршення стану здоров’я 15 травня, але працював у салоні також до 20, коли отримав підтвердження небезпечного діагнозу. Одразу після цього перукарню закрили на 3 дні, щоб провести дезінфекційні заходи.

Протягом цього часу представники служби охорони здоров’я в окрузі дізнавалися контакти осіб, які контактували з перукарями в салоні. Їх було 139. Інший персонал відправили на двотижневу самоізоляцію.

Важливо: завжди під час роботи перукарі носили маски індивідуального захисту. Їхні маски були двошаровими із бавовняного матеріалу. Другий стиліст інколи замінював її хірургічною. Обидва працівники контактували між собою без захисту, коли не приймали клієнтів.



Користь захисної маски в салоні краси / Фото Pexels

У чому суть дослідження

139 клієнтів, які контактували із хворими перукарями, протягом 5 днів очікували на появу симптомів, характерних для COVID-19. 67 з них поскаржилися на погане самопочуття та їм зробили тести, усі з яких виявилися негативними. Інші клієнти про наявність симптомів не заявили. Протягом 2 тижнів спеціалісти надсилали їм текстові повідомлення із запитом про стан здоров'я.

Таким чином через 2 тижні із 139 клієнтів не було жодного хворого. Вік цих людей коливався від 21 до 93. Тобто середнім був 52. Більшість із них носили тканинні або хірургічні маски постійно, а 5% користувалися респіраторами N95.

Вчені вважають, що хоча великі краплі слини, які виділяються у людей внаслідок кашляння або чхання є основними винуватцями поширення COVID-19. Дрібніші краплі, що виділяються під час звичайної мови, також є потенційно небезпечними. Це особливо важливо, оскільки люди можуть несвідомо поширювати вірус за 2-3 дні до того, як у них з’являться симптоми, або носій у рідкісних випадках може зовсім не мати симптомів. Тому спеціалісти рекомендують користуватися захисними масками, аби вберегти себе та оточуючих.