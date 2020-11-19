Якщо ви не прихильниця яскравого нейл-арту, але й однотонне покриття вважаєте надто банальним, то можна спробувати поєднувати на нігтях однієї руки кілька відтінків лаків. Але в такому манікюрі важливо, щоб кольори покриття нігтів гармоніювали між собою.

Акуратний манікюр прикрашає руки, а нейл-дизайн чи навіть однотонне покриття нігтів допомагають самовиразитися. Наприклад, ніжні відтінки додають вашому образу благородності та скромності, фіолетовий колір приваблює увагу, поєднання золотого та зеленого демонструє святковий настрій. Проте, незалежно від вашої мети, потрібно, аби манікюр складався із гармонійних відтінків лаків. Grazia назвав вдалі комбінації кольорів покриття для нігтів.

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Які відтінки поєднувати в одному манікюрі

Ніжні бежевий та пудровий для акуратного вигляду рук

Сміливий фіолетовий, але без поєднання матових і глянцевих текстур

Класичне поєднання сірого і рожевого лаків для нігтів

Контраст яскравого синього і чистого білого

Святковий мікс зеленого зі золотим