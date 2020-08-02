Кольорові та золоті: тренди у фарбуванні волосся, які ще варто спробувати влітку 2020
Останній місяць літа потішив прихильниць фарбування волосся новими трендами. Серед них: світлі пасма, кольорові кінчики, золотий відблиск та інші. Якщо ви хочете змінити імідж, то 7 нових гарячих hair-трендів стануть вам у нагоді.
Освіжити образ можна навіть без кардинальних перевтілень, якщо додати у свою зачіску світлі пасма чи пофарбувати кінці волосся в рожевий колір. Також стильним рішенням влітку 2020 буде зміна кольору волосся на червоногарячий, як у Кім Кардашян, пише Cosmopolitan.
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Як пофарбувати волосся у 2020
Пасма світлого відтінку, які обрамляють обличчя
Червоні локони
"Крижаний" блонд
Кінчики волосся у кольорових відтінках
Природний золотий блиск
Зачіска у ніжних пастельних рожевих або блакитних кольорах
Шоколадний відтінок для шатенок та брюнеток
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