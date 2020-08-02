Останній місяць літа потішив прихильниць фарбування волосся новими трендами. Серед них: світлі пасма, кольорові кінчики, золотий відблиск та інші. Якщо ви хочете змінити імідж, то 7 нових гарячих hair-трендів стануть вам у нагоді.