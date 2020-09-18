Американська співачка, фотомодель та акторка Періс Гілтон знялася у відвертів документальній стрічці про її роботу у Парижі "The Real Story of Paris Hilton", яку опублікувала на своєму ютуб-каналі. Після цього зірка наважилася на яскравий експеримент із волоссям.

39-річна Періс Гілтон активно веде свою інстаграм-сторінку, де ділиться цікавими подіями зі свого життя. Після прем’єри відео на ютубі, Періс поділилася зі своїми майже 13 мільйонами підписників в інстаграмі відео з новим іміджем.

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На усіх відео, які Періс Гілтон опублікувала в інстаграмі, вона вказала геолокацію Bel Air. Вона записала короткі ролики зі своїми друзями: Карою Делевінь, Джеймсом Чарльзом та Diplo. Проте, навіть попри використання інстаграм-фільтру, на відео добре видно, що Періс пофарбувалася.

Вона не наважилася повністю змінити повністю колір волосся на трендовий пастельний рожевий, як ще зробили багато інших відомих людей: Кайя Гербер, Карлі Рей Джепсен, Аріель Вінтер та інші. Періс Гілтон зробила яскраве омбре. Вона поєднала довгі платиново-біляві пасма із яскравим блакитним та персиковим відтінками. "Блонд" плавно переходить в інші кольори біля підборіддя зірки, а блакитний та помаранчевий плавно стають більш насиченими ближче до кінців волосся.

Прихильники Періс Гілтон позитивно відреагували на зміни в її іміджі. У коментарях до відео деякі з них зазначили, що такі зміни це "дуже по-паризькому".