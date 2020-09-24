Не лише губи у стилі "вамп" чи макіяж у винних відтінках можна робити цієї осені. Якщо ви прагнете додати яскравих фарб у свій осінній образ, то варто спробувати мейк-ап, якого раніше не уявляли на собі. Необов’язково абсолютно виходити із зони комфорту, головне, аби ви поєднали трендові відтінки косметичних продуктів та стильні техніки створення у макіяжі.