Коли закінчились ідеї: який макіяж можна зробити восени
Не лише губи у стилі "вамп" чи макіяж у винних відтінках можна робити цієї осені. Якщо ви прагнете додати яскравих фарб у свій осінній образ, то варто спробувати мейк-ап, якого раніше не уявляли на собі. Необов’язково абсолютно виходити із зони комфорту, головне, аби ви поєднали трендові відтінки косметичних продуктів та стильні техніки створення у макіяжі.
Сміливий колір на губах, густі брови, "крилаті" стрілки різнокольоровими підводками – з усім цим можна експериментувати в макіяжі для осені 2020. Byrdie підготував добірку ідей для макіяжу, які вам знадобляться, коли ви не знатимете, як нафарбуватися.
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Ідеї осіннього макіяжу
Креативний різнокольоровий макіяж очей
Ягідні губи, сяюча шкіра та гострі стрілки, об які наче можна порізатись
Свіжа росяниста шкіра та блискучі губи: тренд на натуральність
Варіації котячого погляду
Поєднання зелених, мідних і золотистих відтінків у димчастому макіяжі очей
Смарагдове обрамлення
Ніжна підводка на очах і матові губи – ідеальний осінній варіант
Фіолетового багато не буває та м’який тон шкіри
Монохромний макіяж у теплих тонах та із рожевим золотом на очах
Чуттєві і червоні губи для осіннього вечора
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