Інколи навіть дієти у поєднанні з фізичними навантаженнями та здоровим способом життя не дають бажаного результату. Проблеми зі схудненням можуть виникати, якщо ви вірите в неправильні переконання. Адже навколо теми втрати зайвих кілограм існує багато міфів.