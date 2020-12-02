Коли не вдається схуднути: 9 міфів про втрату зайвої ваги
Інколи навіть дієти у поєднанні з фізичними навантаженнями та здоровим способом життя не дають бажаного результату. Проблеми зі схудненням можуть виникати, якщо ви вірите в неправильні переконання. Адже навколо теми втрати зайвих кілограм існує багато міфів.
Щоб правильно худнути та не набирати зайву вагу знову, потрібно дізнатися про кілька корисних фактів. Elle розповів, в які міфи про схуднення слід припинити вірити.
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Які міфи заважають схуднути
- Завдяки строгій дієті можна схуднути. Довготривала відмова від багатьох продуктів призведе лише до стресового переїдання. Тоді після кількох тижнів строгої дієті втрачені кілограми почнуть стрімко повертатися. Натомість краще почати із невеликих, але значних змін у своєму раціоні.
- Потрібно припинити їсти певний продукт, щоб схуднути. Не завжди повне виключення зі свого раціону глютену, цукру, молочних продуктів, вуглеводів чи м’яса корисно вплине на вашу фігуру. Вага почне зменшуватися не через шкоду цих інгредієнтів, а просто, тому що ви менше їстимете. Зокрема, інколи замінники перелічених продуктів можуть містити багато калорій. Тому краще обмежувати себе в калоріях, а не в їжі.
- Краще купувати їжу в крамницях здорового харчування. Не так важливе місце, де ви вирішите придбати продукти, а те, що написано на їхніх етикетках. Позначка "органічний" ще не означає, що їжа містить мало калорій. Звертайте увагу на склад та обирайте прості цільні продукти, щоб зберігати свою фігуру та здоров’я.
- Правильний жир допомагає позбутися зайвих кілограмів. Дієта, яка зовсім не включає жирів, може спровокувати появу зайвої ваги, адже вона не дає відчуття ситості, тому періодичних "зривів" неможливо уникнути. Але й важливо контролювати вживання продуктів. Наприклад, кокосова та оливкова олія, горіхи, авокадо містять насичені жири, тому їх варто їсти, але в обмеженій кількості.
- Потрібно влаштовувати cheat day. Тобто день, коли ви можете відпочити від дієти і їсти все, що завгодно. Якщо практикувати таку техніку щотижня, то вона може порушити всі ваші старання, коли ви дотримувалися дієти, виконували фізичні навантаження. Натомість експерти рекомендують прислуховуватися до свого організму: якщо вам захочеться з’їсти десерт, то робіть це без докорів сумління у будь-який день, насолоджуйтеся до останнього шматка, але зберігайте міру.
- Якщо є дотримання строгої дієти, то спорт непотрібен. Якщо ви вирішили займитися своєю фігурою, то не можна моменту з їжею віддавати перевагу над тренуваннями. Спортом важливо займатися хоча б 30 хвилин на день навіть тоді, коли ви маєте ідеальну фігуру. Адже правильні фізичні навантаження допомагають створити рельєф тіла, боротися зі стресом, діабетом чи хворобами серця.
- Існують продукти, які пришвидшують метаболізм. Деякі дослідження підтвердили, що окремі спеції, цитрусові та зелений чай сприяють швидшому обміну речовин. Проте не варто вживати ці продукти, якщо вони нам категорично не смакують. Адже до кінця ще невідомо, чи призведе це до схуднення.
- Провівши 30-хвилинне кардіотренування, можна відпочивати весь день. Результат від дієти є тимчасовим. Фізична активність протягом дня допомагає його зберегти. Краще схуднути вдається тим, хто веде рухливий спосіб життя.
- Існує їжа, яка робить живіт плоским. Коли дієтологи говорять про такі продукти, то вони мають на увазі їжу, яка зменшує здуття живота, а не робить його плоским. Щоб зберегти талію стрункою, намагайтеся вживати нежирні молочні продукти, влаштовувати перекуси з горіхами з високим вмістом клітковини, замінюйте солодка та оброблену їжу цільнозерновою їжею, свіжими фруктами, овочами, рослинним білком і морепродуктами.
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