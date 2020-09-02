Сучасний швидкий темп життя кожної жінки вимагає встигнути виконати безліч справ за обмежений час. Коли ви постійно зайняті, то можна й не помітити, як забули помити волосся. Тому інколи вам стануть у нагоді швидкі зачіски для шевелюри не першої свіжості.