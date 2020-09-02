Коли бракує часу: ідеї для зачіски на брудне волосся
Сучасний швидкий темп життя кожної жінки вимагає встигнути виконати безліч справ за обмежений час. Коли ви постійно зайняті, то можна й не помітити, як забули помити волосся. Тому інколи вам стануть у нагоді швидкі зачіски для шевелюри не першої свіжості.
Коли мити голову вже немає часу, а сухий шампунь дає бажаного результату, то вам знадобиться декілька ідей як замаскувати брудне волосся. Жіночий портал tochka.net поділився 5 швидкими та простими зачісками, які допоможуть волоссю виглядати "свіжішим".
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Зачіски для брудного волосся
Трендове рішення – тюрбан
Застосуйте сухий шампунь, начешіть волосся біля коренів та зафіксуйте укладку лаком
Улюблена зачіска Кайлі Дженнер: рівний поділ та низький хвіст
Легкі хвилі, створені випрямлячем: корені та кінці волосся залиште прямими
Універсальний варіант: коса, виконана за допомогою різних технік
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