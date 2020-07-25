Класичний французький манікюр із білою смужкою на нігті частково втратив свою актуальність. Натомість з’явилися його нетипові інтерпретації у різних кольорах. У 2020 застарілі б’юті-тренди набувають нових барв.

Французький манікюр, який робить жіночі руки елегантними та ніжними, не може повністю вийти з моди. Проте йому властиво з’являтися на нігтях в інших оригінальних інтерпретаціях. 24 канал пропонує кілька варіантів, як можна експериментувати із французьким манікюром, якщо хочете спробувати щось нове, окрім класичного варіанту.

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Який зробити французький манікюр

Варто зазначити, що французький манікюр у класичному виконанні також повністю не вийшов з моди, тому, якщо ви прихильниця стриманої елегантності, то сміливо можете створювати на нігтях такий дизайн.

У 2020 актуально робити нейл-арт, беручи за основу техніку створення французького манікюру. Щодо малюнку, то дозволено експериментувати навіть із тваринними принтами, поєднувати два контрастних відтінки, кольори райдуги чи на кінці кожного нігтя малювати. Також можете зрадити типовому глянцевому покриттю та спробувати матовий манікюр. Зокрема, звертайте увагу на трендові відтінки. Наприклад, якщо жовтий, темно-зелений, синій чи червоний кольори в моді, то і їх варто використовувати у своєму манікюрі.

Який зробити французький манікюр / Фото Instagram

Нагадаємо, що у 2020 в моді пастельні відтінки: від нюдового до попелясто-синього, сірого і блакитного. Цьогорічні тренди схиляються до мінімалізму. Також особливо популярністю користується манікюр у стилі кольорів райдуги.