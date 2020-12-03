Ідеальний манікюр є важливою складовою образу розкішної жінки. Англійська супермодель, "ангел" Victoria's Secret, Розі Гантінгтон-Вайтлі обрала свій дизайн манікюру, за яким прихильники вже ідентифікують зірку.

Французький манікюр, який був популярним в 90-ті у вигляді довгих нігтів та товстої білої смужки на них, вдосконалився до наших днів. Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з його шанувальниць, повідомляє Vogue.

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Улюблений манікюр Розі Гантінгтон-Вайтлі

Не лише англійська супермодель, а й Белла Хадід також обожнює вдосконалений френч на своїх нігтях, адже регулярно повторюють цей нейл-дизайн. Жінки надають великого значення манікюру. Адже з його допомогою вони можуть самовиражатися та підкреслювати особливості свого стилю. Модний різновид французького манікюру, який є фаворитом Розі Гантінгтон-Вайтлі, можна відтворити самостійно в домашніх умовах, якщо постійно практикуватися.

Гарієт Вестмореленд є зірковою майстринею манікюр. Вона каже, що такий френч вже отримав спеціальну назву. Трендовий манікюр називають Baby French.

Baby French – це сучасний підхід до традиційного французького манікюру: біла смужка на кінчику нігтя, намальована якомога тонше, а до боків нігтя легенько звужується,

– пояснює Гарієт.

Таким чином можна візуально витягнути свою нігтьову пластину. Даний тип манікюру є зручним для носіння та універсальним, бо підходить до різних образів. Важливо й те, що Baby French можна зробити на будь-якій формі та довжині нігтів. Проте Гарієт Вестмореленд зазначає, що найкраще дизайн виглядатиме на коротких нігтях із формою м’якого квадрата.

Щодо основного покриття експертка рекомендує відтінки Creme, Rose і Spun Out Of Dreams. А також експериментує та змішує декілька базових тонів лаку для нігтів, щоб отримати ідеальну основу. Якщо у вас є улюблений колір лаку, але він не прозорий, то змішайте його з базовим покриттям.