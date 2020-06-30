Літо 2020 року стало періодом найбільш неочікуваних зіркових перевтілень: Емілі Ратажковскі із брюнетки, до якої всі звикли, перетворилася на ніжну блондинку, Megan Thee зробила із волосся справжню райдугу. Кім Кардашян, слідом за своєю сестрою Кайлі Дженнер, також зробила експеримент зі своєю зачіскою, але це зовсім не білявий колір.

29 червня американська знаменитість Кім Кардашян у тимчасових історіях на своїй сторінці в інстаграмі поділилася відео, на якому продемонструвала зміну свого іміджу. Тепер у 39-річної засновниці KKW Beauty червоне волосся.

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На першому відео бачимо Кім із зачіскою "низький хвіст" та пасмом волосся яскравого відтінку, опущеним на обличчя. Жінка покрутила головою у різні боки, аби прихильники змогли оцінити перевтілення, на яке вона наважилася. Раніше зірка телевізійного реаліті-шоу періодично змінювала білявий колір волосся на коричневий та навпаки. Останній експеримент із її колористом завершився неочікувано.

Наступне короткотривале відео в інстаграмі Кім Кардашян вже було з її словами. Вона повідомила підписників, що пофарбувалася в червоний та запитала, чи їм це подобається. Тут знаменитість змінила зачіску. Вона опустила на обличчя два червоних пасма волосся та зав’язала недбалий пучок.

Кріс Епплтон, який є перукарем Кім Кардашян, опублікував ці відео у своєму інстаграм-профілі. Чоловік передбачив запитання аудиторії, тому в описі публікації зазначив: "Червона голова – це не перука". У коментарях враження розділилися. Частина користувачів соцмережі пише, що це чудово нарешті бачити їхню зіркову улюбленицю в новому образі, а не з русявим чи чорнявим кольором волосся. Інші кажуть щось на кшталт: "Сер, ти вбив її волосся".

Оскільки Кім Кардашян, як і всі інші жінки її відомої родини, схильна активно експериментувати зі своїм волоссям, тому невідомо, як довго вона залишатиметься із яскравою шевелюрою.