Американська модель та засновниця відомого косметичного бренду Kylie Cosmetics – Кайлі Дженнер продовжує дивувати шанувальників її продукції креативними лінійками декоративної косметики. Цього разу зірка з нагоди прийдешніх Різдвяних свят створила тематичну колекцію засобів для макіяжу в стилі фільму "Грінч – викрадач Різдва".

На офіційній інстаграм-сторінці бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер анонсувала вихід різдвяної колекції косметики, натхненником якої став Грінч – персонаж культового різдвяного фільму.

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Різдвяна колекція косметики у стилі "Грінч – викрадач Різдва"

Раніше ми писали про фотосесію Кайлі Дженнер для рекламної кампанії майбутньої новорічної лінійки косметики. Тепер, окрім власних чарівних світлин, знаменитість представила світлини засобів з б’юті-лінійки Kylie x Grinch. Популярний святковий фільм "Грінч – викрадач Різдва" надихнув творців на тематичну колекцію косметичної продукції.

Святкова лінійка косметики включає тіні для повік шимерних та матових відтінків, помади і блиски для губ, які представлені в різних кольорах і текстурах, олівці для губ, лайнери, рум’яна та хайлайтер. Особливого шарму косметичним продуктам додає пакування. Усі коробочки та стіки виконані у зелених червоних і золотих відтінках, тематичних для фільму "Грінч – викрадач Різдва". Також на упаковках можна побачити самого Грінча та інших персонажів з кінокартини.

Окрім косметики, Кайлі представила декілька ялинкових прикрас. Продукція буде у продажу з 19 листопада.