Дехто переконаний, що касторова олія – це найкращий і надійний метод у лікуванні випадіння волосся. Крім того, ця олія є доступною й її можна придбати у будь-якій аптеці. Чи насправді це так – читайте в нашому матеріалі.

Касторова олія отримується з насіння рослини Ricinus communis. Її використовували у медицині ще у Стародавньому Єгипті. А ось про те, наскільки корисна ця олія для волосся, розповідає Flo.

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Що таке касторова олія?

Касторову олію використовують у багатьох галузях: від промисловості до косметики. У ній містяться майже 90% рицинолевої кислоти.

Дослідження показали, що олія має і подразнюючі ефекти. Якщо вона випадково потрапить на поверхню ока, то викличе подразнення рогівки.

Також немає доказів, що рицинова олія корисна для росту волосся, але вона має протимікробні властивості. Касторова олія корисна в лікуванні шкідливих бактерій або грибків, які розмножуються на шкірі голови.



Касторова олія не впливає на ріст волосся / Фото pexels

Як росте волосся

Волосся проходить 4 фази: анаген, катаген, телоген та екзоген.

Анаген – активна фаза, яка триває від 2 до 7 років і регулює довжину волосся. Під час цієї фази волосся росте приблизно на 1 сантиметр кожні 28 днів.

– активна фаза, яка триває від 2 до 7 років і регулює довжину волосся. Під час цієї фази волосся росте приблизно на 1 сантиметр кожні 28 днів. Катаген – перехідний етап, який триває приблизно 10 днів, приблизно 3% усіх волосків перебувають в цій фазі у будь-який час.

– перехідний етап, який триває приблизно 10 днів, приблизно 3% усіх волосків перебувають в цій фазі у будь-який час. Передостання фаза – фаза спокою (телоген) , коли старе волосся відпочиває. Триває вона до 3 місяців.

, коли старе волосся відпочиває. Триває вона до 3 місяців. Екзоген – фаза нового волосся, коли воно виростає настільки, що може витіснити старе. Під час цієї фази ви втрачаєте приблизно 50 – 150 волосинок з голови. Зазвичай це непомітно.

Чи допомагає касторова олія для росту волосся

В інтернеті багато інформації про користь касторової олії для росту волосся, але немає жодних досліджень, які б підтвердили це.

На ріст волосся впливають різні чинники, а ось нанесення різних доглядових олій може допомогти зволожити його, як природний шкірний жир. Олія – це додатковий захист стержнів волосся від сонячного світла, шкідливих речовин, які є у фарбі чи лаку для волосся. Крім того, поліпшується й зовнішній вигляд: додається блиск.



Касторова олія корисна в догляді за волоссям у невеликій кільксоті / Фото pexels

Як використовувати касторову олію

Кілька капель олії втріть у руки, а потім масажними рухами нанесіть її на шкіру голови. Можна нанести кілька крапель на середину і на кінчики волосся, щоб захистити їх від ламкості та поліпшити текстуру.

Багато фахівців з догляду за волоссям рекомендують використовувати касторове масло не частіше ніж 1 раз на тиждень.