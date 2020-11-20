Американська популярна співачка та підприємниця Ріанна останнім часом рідко ділиться світлинами в своєму інстаграмі та лише інколи з’являється на публіці. Проте папараці стежать за її діяльністю, тому їм вдалося нещодавно сфотографували зірку, коли вона виходила з ресторану в Санта-Моніці. На знімку помітно, як Ріанна кардинально змінила імідж, зробивши зачіску в стилі 80-х.

Ріанна змінила імідж за допомогою стрижки у стилі 80-х та чубчика, пише Vogue. Тепер зачіска зірки схожа до тієї, яка була в Зіггі Стюардса.

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Нова стрижка Ріанни

Свої довгі темні та розкішні локони Ріанна замінила стрижкою "маллет", популярною у ХХ столітті, яка в перекладі з англійської означає "кафель". Така зачіска у багатьох асоціюється з естетикою епохи глем-року. Свого часу на своєму волоссі її спробували Патті Сміт, Джейн Фонд і Шер. Відомі музиканти любили таку стрижку, бо вона мала ефектний вигляд зі сцени під час руху, а також символізувала свободу, виклик і бунтарство.

Нагадаємо, що у 2013 Ріанна вже мала стрижку маллет. Через стільки років вона знову вирішила обрати коротко підстрижене волосся на маківці та довге на потилиці, а також невеликий чубчик.



Ріанна у 2013 році / Фото Vogue

У 2020 така стрижка знову стала популярної, коли з нею почали експериментувати відомі зірки. Наприклад: Майлі Сайрус, Біллі Айліш, Фін Вулфард та інші.