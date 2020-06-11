Можливо, карантин і закінчиться, але масковий режим ще довго нас не покине. Засоби індивідуального захисту потрібно буде носити на роботі, навчанні, прогулянці. Тобто майже увесь день. Якщо від бактерій вони захищають, то шкірі однозначно шкодять.

Влітку особливо важко носити маски через спеку та надмірну вологу. Як наслідок, шкіра обличчя подразнюється, стає сухою та лущиться. Проте заради власної безпеки нехтувати засобом для захисту не можна. Аби зменшити негативний вплив маски на вашу шкіру, дерматологиня Наталія Семенюк в ефірі ранкового шоу 24 каналу поділилася дієвими порадами.

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Як захистити шкіру від наслідків тривалого носіння маски

Змінюйте маску через кожні 2 години. Правило елементарне, але важливо його дотримуватися.

Обирайте зручну маску. Вона не повинна вас тиснути та надто щільно прилягати до обличчя.

Важливо одягати чисту маску на чисте обличчя.



Маски потрібно буде носити ще довго / Фото Unsplash