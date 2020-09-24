Натуральний догляд за волоссям є дієвим. Якщо ви прагнете мати красиву і здорову шевелюру, то можна спробувати карамельну процедуру для волосся. Її роблять у професійних салонах краси, але також можна спробувати повторити самостійно в домашніх умовах і отримати не гірший ефект.

Єдиним мінусом корисної карамельної процедури для пом’якшення та оздоровлення волосся є те, що після неї вам необхідно буде витратити трішки більше часу на миття голови, ніж зазвичай, аби видалити усі залишки солодкої суміші. Byrdie розповів про користь процедури та те, як її зробити.

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Переваги карамельної процедури для волосся

Карамельний догляд за волоссям роблять для того, аби згладити волосяну кутикули. Зокрема, люди, які вже випробували процедуру, діляться своїми враженнями у соцмережах. Вони зазначають, що після неї волосся також ставало більш м’яким і зволоженим. Оскільки карамельна суміш не містить хімічних інгредієнтів, то її можна безпечно використовувати для будь-якого типу волосся.

До складу суміші входить мед, який є потужним натуральним зволожувачем, оливкова олія слугує пом’якшувальним інгредієнтом завдяки своїм властивостям, а банан багатий на білок, тому також є потрібним для здоров’я волосся. Карамельна маска також сприяє появі блиску на волоссі і робить його слухнянішим та прямішим, якщо у вас воно схильне до завивання.

Як зробити карамельну процедуру в домашніх умовах

Що вам знадобиться?

1/3 склянки оливкової олії;

1/3 склянки натурального меду;

1/4 склянки меляси (замінника цукру);

2 баночки бананового дитячого харчування;

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю, змішана з такою ж кількістю води, щоб розчинити його;

1 столова ложка яблучного оцту.

Візьміть невелику ємність, мірну склянку та пляшку з аплікатором, щоб забезпечити рівномірний розподіл суміші по волоссю. Далі змішайте усі інгредієнти в одній посудині, додайте туди крохмаль і перемішуйте масу, допоки не розчиняться усі грудочки. Потім покладіть ємність з усіма компонентами на плиту і розігрівайте на маленькому вогні. Продовжуйте перемішувати інгредієнти до того моменту, поки суміш не закипить. Коли з’являться перші ознаки кипіння, вимикайте вогонь і дайте масі охолонути.

Перелийте суміш у пляшку з аплікатором і повільно рівномірно наносіть її на волосся. Залиште маску на годину, а потім ретельно змийте теплою водою із шампунем без сульфатів. Оздоровче карамельну процедуру рекомендовано проводити 1 раз на 2 тижні. Проте варто індивідуально визначити пористість свого волосся і встановити частоту "солодкого лікування", яка буде необхідною саме для вас. Важливо не перебільшувати із повтореннями процедури. Адже, якщо ви перенаситите волосся білком, то отримаєте зворотний ефект: сухість і ламкість локонів.