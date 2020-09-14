Культовий серіал "Друзі" називають найбільш знаковим телевізійним проектом 90-х. Багато глядачів брали приклад із поведінки та стилю головних героїв. Бренд Revolution Beauty вирішив створити тематичну лінію косметичних продуктів Friends, яка допоможе відчути знову дух 90-х завдяки макіяжу.

Revolution Beauty 14 вересня запускає офіційну колекцію косметики для макіяжу Friends. Представники бренду тримали інтригу до дня презентації продукції та не розповідали, яка саме косметика буде представленою в лінійці, пише Allure.

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Відомо, що у колекції косметики Friends буде 3 палітри тіней для повік із 9 відтінками кожна та 3 кремові помади. Кольори продуктів для губ відповідатимуть тим, які у серіалі зазвичай носили Фібі Буффе, Рейчел Грін та Моніка Геллер.

Ми детально розглянули кожного персонажа: що він носить, манери поведінки, макіяж, який вони використовують, особистість, і почали будувати звідти. Продукти по-справжньому є частиною життя кожного персонажа,

– говорить засновник Revolution Beauty Адам Мінто.

Кожна із палеток тіней називатиметься на честь головних героїнь із "Друзів" та матиме різний дизайн. На фото з офіційної сторінки косметичного бренду можна помітити, що палетка "Phoebe" матиме на собі зображення жовтого нью-йоркського таксі із 90-х, яке Фібі за сценарієм успадкувала від бабусі, а на упаковці тіней для повік "Rachel" зображено частинку квартири друзів із серіалу, а саме: знаковий червоний диван та гітару. Всередині відтінки тіней здебільшого пастельні із різною обробкою.

Зокрема лише косметичний бренд Revolution Beauty отримав можливість від франшизи Friends адаптувати шрифт і логотип серіалу до власного логотипу Revolution.

Наразі про нову лінійку косметики, натхненну епохою 90-х та серіалом "Друзі", також відомо, що продукція буде доступною в США з 14 вересня, а у всьому світі з 16. Ціна на косметику коливатиметься від 8 до 12 доларів.